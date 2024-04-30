Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетила британская королевская особа
Герцогиня Эдинбургская Софи стала первым членом королевской семьи Великобритании, посетившей Украину после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
В понедельник она прибыла с однодневным визитом от имени Министерства иностранных дел Британии, чтобы "продемонстрировать солидарность с пострадавшими от войны женщинами, мужчинами и детьми".
Княгиня почтила память погибших в городе Буча Киевской области во время российской оккупации.
Во время поездки Софи пообщалась с жертвами сексуального насилия и пыток, а на вечернем приеме в резиденции посла Великобритании в Украине Мартина Харриса рассказала о своем опыте встреч с жертвами конфликтов в других странах.
"Женщины и девушки платят самую высокую цену с точки зрения человеческих жертв", - сказала она, добавив, что «изнасилование используется для унижения, унижения и разрушения».
Софи также поговорила с детьми, вернувшимися в Украину после насильственной депортации оккупантами в Россию, а также посетила мост, который подорвали, чтобы остановить наступление российских солдат на Киев.
Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской герцогиня передала им личное сообщение от короля Чарльза и обсудила поддержку жертв сексуального насилия во время конфликтов.
Напомним, Король Великобритании Чарльз ІІІ во вторую годовщину полномасштабного вторжения поддержал украинцев. Монарх заявил, что его вдохновляют сила и стойкость украинского народа, продолжающего бороться за свою свободу и независимость.
До того, в 2022 году, Чарльз, тогда еще принц Уэльский, посетил украинских беженцев, пересекших границу с Румынией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.