Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетила британская королевская особа

Герцогиня Эдинбургская Софи стала первым членом королевской семьи Великобритании, посетившей Украину после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В понедельник она прибыла с однодневным визитом от имени Министерства иностранных дел Британии, чтобы "продемонстрировать солидарность с пострадавшими от войны женщинами, мужчинами и детьми".

Княгиня почтила память погибших в городе Буча Киевской области во время российской оккупации.

Во время поездки Софи пообщалась с жертвами сексуального насилия и пыток, а на вечернем приеме в резиденции посла Великобритании в Украине Мартина Харриса рассказала о своем опыте встреч с жертвами конфликтов в других странах.

"Женщины и девушки платят самую высокую цену с точки зрения человеческих жертв", - сказала она, добавив, что «изнасилование используется для унижения, унижения и разрушения».

Софи также поговорила с детьми, вернувшимися в Украину после насильственной депортации оккупантами в Россию, а также посетила мост, который подорвали, чтобы остановить наступление российских солдат на Киев.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской герцогиня передала им личное сообщение от короля Чарльза и обсудила поддержку жертв сексуального насилия во время конфликтов.