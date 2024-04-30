Разминирование Украины. Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги
Кабинет министров разрешил подразделениям ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.
"Еще одно решение, которое будет иметь важное значение для восстановления. Разрешаем ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты. Это активизирует сертификацию операторов противоминной деятельности", - сказал Шмыгаль.
По его словам, в настоящее время таких операторов около 35. Ожидается, что их будет гораздо больше.
"Формируем рыночную среду в сфере гуманитарного разминирования. Максимально привлекаем частный сектор, чтобы как можно быстрее очистить Украину от минного мусора", - добавил премьер.
Разминирование Украины
Отметим, из-за вторжения России в Украину и активных боевых действий более четверти территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными предметами. Худшая ситуация в деоккупированных регионах.
В апреле 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
Также недавно мы сообщали, что в Украине создали Корпуса деминеров. Задания на деоккупированных территориях будут выполнять 5 тысяч специалистов.
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