Разминирование Украины. Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Еще одно решение, которое будет иметь важное значение для восстановления. Разрешаем ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты. Это активизирует сертификацию операторов противоминной деятельности", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в настоящее время таких операторов около 35. Ожидается, что их будет гораздо больше.

"Формируем рыночную среду в сфере гуманитарного разминирования. Максимально привлекаем частный сектор, чтобы как можно быстрее очистить Украину от минного мусора", - добавил премьер.