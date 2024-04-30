ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разминирование Украины. Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги

Украина, Вторник 30 апреля 2024 17:45
UA EN RU
Разминирование Украины. Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров разрешил подразделениям ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Еще одно решение, которое будет иметь важное значение для восстановления. Разрешаем ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты. Это активизирует сертификацию операторов противоминной деятельности", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в настоящее время таких операторов около 35. Ожидается, что их будет гораздо больше.

"Формируем рыночную среду в сфере гуманитарного разминирования. Максимально привлекаем частный сектор, чтобы как можно быстрее очистить Украину от минного мусора", - добавил премьер.

Разминирование Украины

Отметим, из-за вторжения России в Украину и активных боевых действий более четверти территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными предметами. Худшая ситуация в деоккупированных регионах.

В апреле 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Также недавно мы сообщали, что в Украине создали Корпуса деминеров. Задания на деоккупированных территориях будут выполнять 5 тысяч специалистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины ГСЧС Денис Шмыгаль Война в Украине
NEWS
Правительство выделило более 15 млрд гривен на закупку дронов
Правительство выделило более 15 млрд гривен на закупку дронов
DAILY
Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"