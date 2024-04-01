Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Пыль из Сахары накрыла Украину, СБУ объявила подозрение российской пропагандистке Маргарите Симоньян, а партия Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 20 лет проиграла оппозиции на местных выборах в Турции.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Атаки РФ по Украине

Вражеские удары могут усилиться. Причина тому - недавно прибывший рейс из Ирана в РФ с компонентами для "Шахедов". Об этом рассказала начальник координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"В последние дни мы наблюдали перелеты грузового борта из Тегерана в Москву, что свидетельствует, что они готовы производить больше дронов. Враги продолжают собирать средства поражения на своей территории, они в активной работе", - сказала она.

Более 180 ракет и дронов применил враг по Киеву

В Киевской городской военной администрации (КГВА) подсчитали, что с начала 2024 года и по 1 апреля в направлении Киева страна-агрессор применила более 180 средств поражения. Из них:

5 единиц 3М22 "Циркон";

11 единиц Х-47М2 "Кинжал";

6 единиц "Искандер-М";

3 единицы Х-69;

1 единица "Калибр";

113 единиц Х-101;

48 ударных БПЛА типа "Шахед".

Зеленский собрал совещание по дронам и РЭБ

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с военными и чиновниками провели трехчасовое совещание по дронам и РЭБ.

"Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач", - написал Зеленский.

Кроме того, по его словам, на отдельных направлениях тестируется комплексная система управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских БПЛА. Планируется масштабирование проекта на весь фронт.

Эвакуации из Харькова не планируют

Мэр города Игорь Терехов констатировал, что эвакуация населения из Харькова пока не планируется, а любая другая информация является частью российской ИПСО с целью запугать горожан.

"Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе - 1,3 млн. жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова", - заявил мэр.

Подозрение Симоньян

СБУ объявила подозрение российской пропагандистке и главе "Russia Today" - Маргарите Симоньян. Она одна из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ в Украину, систематически оправдывает военные преступления российской армии, а также в 2023 году призвала к массовому убийству украинских детей.

Украина

Политика

РБК-Украина пообщалась с главой Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярославом Юрчишиным. Он рассказал, заблокируют ли Telegram и TikTok в Украине, что произойдет с национальным телемарафоном в 2024 году и как мотивировать военнообязанных граждан идти в армию. Об этом и не только - в интервью по ссылке.

Граница

Польские фермеры 2 апреля планируют возобновить блокировку движения в направлении "Угринов-Долгобычев", рассказал РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко. В настоящее время блокада продолжается на двух пунктах пропуска - "Ягодин" и "Рава-Русская", где на утро там насчитывалось 500 грузовиков.

Финансы

Япония предоставила Украине безвозвратную помощь на 120 млн долларов в рамках проектов Всемирного банка. Средства пойдут на поддержку госбюджета и возмещение по программе медицинских гарантий, а также направят на компенсации по ремонту поврежденных от войны домов.

Цены

Стоимость основных продуктов в Украине этой весной вряд ли изменится. Овощи прошлогоднего урожая (картофель, лук), а также яйца могут подешеветь. В то же время, молочная продукция может подорожать. Таким прогнозом поделился член аграрного комитета Рады Дмитрий Соломчук.

Сбой в Monobank

Сегодня в работе виртуального банка Monobank произошел сбой. Пользователи не могли авторизироваться и получить доступ к приложению.

Скандалы в ТЦК

Начальник ТЦК Ровенской области написал рапорт о переводе его для дальнейшего исполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей.

Речь идет о мужчине, который недавно попал в скандал из-за видео поцелуев с сотрудницами. В ОК "Запад" говорят, что к выполнению им рабочих задач претензий нет, но "личные вопросы" на рабочем месте решать не надо.

Обвал дороги в Киеве

В Дарницком районе Киева было частично затруднено движение транспорта. Это связано с разрушением коллектора глубокого залегания.

Курс

Доллар подорожал после падения в течение трех дней подряд. Официальный курс на 2 апреля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 39,0749 грн за 1 доллар (+0,0775 грн).

Пыль из Сахары

Украину накрыла пыль из Сахары. И если жители западного региона могли наблюдать это еще вчера, сегодня она распространится на большинство областей страны.

В Укргидрометцентре призывают не открывать окна. Пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями. Ожидается, что эта пыль будет висеть над Украиной в ближайшие сутки. 3-4 апреля дожди пройдут на большей части территории, поэтому качество воздуха улучшится.

Мир

США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пакет помощи Украине, который должен быть рассмотрен после 9 апреля, будет содержать "некоторые важные нововведения". В числе которых он не исключает варианты предоставления Киеву "помощи в кредит" или в виде доходов от замороженных российских активов.

Эстония

Заместитель начальника штаба эстонской дивизии по оперативной работе полковник Янно Мярк считает, что сейчас трудно оценить, произойдет ли российское наступление в Украине этой весной.

Турция

На местных выборах в Турции побеждает оппозиционная партия. Тем временем партия действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела наибольшее поражение за время пребывания у власти в стране.

Израиль

В Израиле начались четырехдневные протесты с требованием отставки правительства. Митингующие требуют проведения досрочных выборов и достижения соглашения, которое позволило бы освободить 130 израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Германия

В Германии вступил в силу закон, частично легализующий потребление каннабиса. Каннабис будет исключен из списка запрещенных веществ в законе о наркотиках Германии, и взрослым будет разрешено хранить и выращивать для себя определенное количество.

Франция

Франция ожидает от Китая "четких сигналов" для России по поводу войны в Украине, сказал французский глава МИД Стефан Сежурне. Издание Le Dauphine, которое цитирует министра, обращает внимание, что западное сообщество регулярно призывает Пекин играть более активную роль в этом конфликте, используя свое влияние на Москву.

Иран

Иран предупреждал Россию о возможности проведения большой "террористической операции" на ее территории перед нападением в "Крокус Сити Холли" в Подмосковье, передает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

Россия

В России вспыхнули пожары сразу в ряде мест. Так, в Екатеринбурге большой пожар произошел на территории машиностроительного завода "Уралмаш". Позже стало известно, что под Москвой загорелся завод электроизоляционных материалов "Электроизолит".

Бразилия

Правительство президента Бразилии Луиза Инасио Лулы да Силвы пытается организовать визит российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который осенью пройдет в Рио-де-Жанейро, пишут СМИ.

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