ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана

Украина, Понедельник 01 апреля 2024 12:06
UA EN RU
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Число атак РФ по территории Украины может вскоре увеличиться. Причиной тому является недавний прибывший рейс из Ирана в Россию с компонентами к дронам-камикадзе.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, Москва тесно сотрудничает с Тегераном и налаживает новые контакты по поддержанию агрессии против Украины.

"В последние дни мы наблюдали перелеты грузового борта из Тегерана в Москву, что говорит о том, что они готовы производить больше дронов. Враги продолжают собирать средства поражения на своей территории, они в активной работе", - отмечает Гуменюк.

В то же время она подчеркнула, что на сегодняшний день Россия наладила собственное производство дронов-камикадзе. Они маркируют их специфическими буквами.

Производство "Шхедов" в России

Осенью прошлого года сообщалось, что кафиры планируют увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед".

Согласно спутниковым снимкам, Российская Федерация продолжает строить завод по производству "шахедов". Международные санкции до сих пор не были введены.

К тому же мы писали, что последние модификации дронов-камикадзе типа "Шахед" свидетельствуют, что россияне могут наладить массовое производство этих беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Иран Война России против Украины Дрони
NEWS
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ