Джонсон: в законопроекте о помощи Украине будут "важные нововведения"

Законопроект, включающий помощь Украине, начнет продвижение уже после того, какая Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) вернется с каникул . В том же числе он может включать "некоторые важные нововведения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (США) Майка Джонсона, которого цитирует The Hill.

Как отметил Джонсон, он работал в течение текущего рабочего периода над разработкой пакета, который планирует вынести на голосование после завершения каникул у Палаты представителей.

"Послушайте, что мы должны сделать в эпоху разделенного правительства - исторически так сложилось, что мы должны строить консенсус. Если мы хотим продвинуть какую-то партийную меру, мне нужен каждый член парламента, буквально. А некоторые вещи должны быть двухпартийными", - рассказал Джонсон.

Спикер Палаты представителей добавил, что когда речь идет о дополнениях, необходимо работать над достижением консенсуса. Среди "важных нововведений", как пример, Джонсон привел возможность предоставления кредита Украине. По его словам, эта идея приобрела популярность и позволит успокоить консерваторов.

Замороженные российские активы

В том же числе спикер Палаты представителей упомянул о законе "REPO for Ukrainians Act", который уполномочивает главу Белого дома арестовать российские активы и передать их Украине для борьбы с российской агрессией.

"Закон о REPO, знаете, если мы сможем использовать арестованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это просто чистая поэзия. Даже Трамп (Дональд Трамп, бывший президент США, - ред.) говорил о кредитной концепции, где ... мы не просто предоставляем иностранную помощь. Мы устанавливаем такие отношения, чтобы они могли вернуть ее нам, когда придет время", - добавил спикер.

Помощь США Украине

Конгресс США еще с прошлой осени не может прийти к согласию относительно просьбы президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.

В этом году Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против законопроекта выступал представитель Джонсон. Он заявлял, что хочет, чтобы в документе также были жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Зеленский в эти дни в интервью The Washington Post заявил, что без американской помощи Украине придется отступать на фронте. До этого украинский президент провел телефонный разговор с представителем Палаты представителей.