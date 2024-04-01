Поляки могут заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры завтра, 2 апреля, планируют возобновить блокировку движения для грузовиков в еще одном пункте пропуска - "Угринов-Долгобычув". Пока же блокада осуществляется митингующими на двух КПП.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"2 апреля польские фермеры планируют возобновить блокировку по направлению пункта пропуска "Угринов-Долгобычув", где в четверг они временно прекратили свои действия на период Пасхальных праздников", - сообщил Демченко.

Сейчас, по его словам, на этом пункте пропуска сейчас свободное движение в обоих направлениях.

"Информацию о дате возобновления действий по блокированию украинские пограничники получали от польских коллег", - отметил Демченко.

Где сейчас блокируется движение грузовиков

Как рассказал спикер ГПСУ, по состоянию на сегодняшний день, польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по двум пунктам пропуска, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час, или вообще ограничивая движение. Речь идет о КПП "Ягодин" и "Рава-Русская".

"Через "Ягодин" и "Рава-Русская" польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши. На этих направлениях последний период фиксируются нулевые показатели пересечения границы грузовиками на выезд из Украины", - говорит Демченко.

Он рассказал, что также через "Ягодин" польские фермеры пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки.

"За прошлый день таких было 70. При том, что это самое большое инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями", - акцентирует Демченко.

Какие очереди

По состоянию на утро сегодня на двух заблокированных направлениях в очередях на территории Польши всего находится 500 грузовиков, по 250 напротив каждого из них.

Блокируют ли движение легковых автомобилей и автобусов

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Где поляки не блокируют движение грузовиков

Демченко напоминает, что ранее польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков по пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг". По этим направлениям сейчас идет интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд.

Но, очереди на территории Польши еще сохраняются - на направлении "Краковца" - 950 грузовиков, "Шегини" - 600. Однако, как добавляет Демченко, при той интенсивности движения, что есть, сейчас водителям не приходится неделями стоять в очередях.

Блокада на границе с Польшей