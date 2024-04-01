В Германии частично легализовали употребление каннабиса

В Германии сегодня, 1 апреля, вступил в силу закон, который частично легализует употребление каннабиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Издание отмечает, что каннабис будет исключен из списка запрещенных веществ в законе о наркотиках Германии.

Согласно новому закону, взрослым будет разрешено хранить и выращивать для себя определенное количество каннабиса. При этом совершеннолетним будет разрешено иметь с собой 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде. К тому же взрослые немцы смогут хранить до 50 граммов дома.

Кроме того, в Германии будет разрешено выращивать для личных целей на своем частном огороде до трех кустов конопли. Однако для этого надо прежде всего объединиться с другими садоводами и получить разрешение местных властей - и на разведение конопли, и на хранение самого наркотика.

Клубы будут организованы по принципу товарищества или кооператива, не ориентированных на получение прибыли. То есть, члены такого союза фактически будут покупать коноплю или гашиш сами у себя - максимум 50 граммов на члена клуба в месяц.

К тому же в Германии разрешили курить каннабис в общественных местах, однако запрещено его употребление в радиусе 200 метров от входа в школы, детские сады, игровые площадки, молодежные и спортивные учреждения.

Также запрещено употреблять марихуану, находясь за рулем транспортного средства.