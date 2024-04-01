В Германии частично легализовали употребление каннабиса
В Германии сегодня, 1 апреля, вступил в силу закон, который частично легализует употребление каннабиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Издание отмечает, что каннабис будет исключен из списка запрещенных веществ в законе о наркотиках Германии.
Согласно новому закону, взрослым будет разрешено хранить и выращивать для себя определенное количество каннабиса. При этом совершеннолетним будет разрешено иметь с собой 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде. К тому же взрослые немцы смогут хранить до 50 граммов дома.
Кроме того, в Германии будет разрешено выращивать для личных целей на своем частном огороде до трех кустов конопли. Однако для этого надо прежде всего объединиться с другими садоводами и получить разрешение местных властей - и на разведение конопли, и на хранение самого наркотика.
Клубы будут организованы по принципу товарищества или кооператива, не ориентированных на получение прибыли. То есть, члены такого союза фактически будут покупать коноплю или гашиш сами у себя - максимум 50 граммов на члена клуба в месяц.
К тому же в Германии разрешили курить каннабис в общественных местах, однако запрещено его употребление в радиусе 200 метров от входа в школы, детские сады, игровые площадки, молодежные и спортивные учреждения.
Также запрещено употреблять марихуану, находясь за рулем транспортного средства.
Легализация медицинского каннабиса в Украине.
В феврале 2023 года в профильном Комитете Рады поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса. Президент Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться.
Украинский парламент 21 декабря 2023 года во втором чтении проголосовал за легализацию медицинского каннабиса в стране, что позволяет использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования. В общей сложности "за" отдали свои голоса 248 нардепов.
15 февраля Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине. Он вступит в силу через полгода после обнародования.
Подробнее о легализации медицинской марихуаны и как это может помочь украинским пациентам, - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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