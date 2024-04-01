Призвала к геноциду украинцев: СБУ объявила подозрение российской пропагандистке Симоньян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности задокументировала новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, призвавшей к геноциду украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она возглавляет международный рупор Кремля - телеканал "RT" и входит в медийный пул Путина.

Публично призвала убивать украинских детей

По данным следствия, она одной из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов.

В частности, Симоньян призвала к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года.

Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Вражеская "ведущая" регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений на собственном Telegram-канале и в эфирах российских телеканалов.

В первую очередь речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного пропагандиста РФ - Владимира Соловьева.

Объявление подозрения

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 2 ст. 442 (геноцид);

⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

⁠ст. 436 (пропаганда войны);

⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории РФ, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности", - отмечают в СБУ, напомнив об уже имеющемся подозрении, объявленном пропагандистке.