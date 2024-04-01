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Украину накрыла пыль из Сахары: синоптики предупреждают об опасности

Украина, Понедельник 01 апреля 2024 09:43
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Украину накрыла пыль из Сахары: синоптики предупреждают об опасности Фото: погода в Украине 1 апреля (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В Украину пришла пыль из Сахары. Она может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечают синоптики, пыль принесла теплая волна из западного Средиземноморья, из-за которой на территории страны в последние дни наблюдалась аномально теплая погода.

"Жители западного региона могли наблюдать это (пыль - ред.) еще вчера, а сегодня он распространится на большинство областей Украины. Небо будет тусклым", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали закрывать окна и предупредили о вредности пыли для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей

Украину накрыла пыль из Сахары: синоптики предупреждают об опасностиФото: карта распространения пыли на территории Украины (facebook.com/UkrHMC)

Погода в апреле 2024 в Украине

Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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