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Существуют ли планы по эвакуации Харькова: ответ Терехова

Понедельник 01 апреля 2024 11:10
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Существуют ли планы по эвакуации Харькова: ответ Терехова Фото: Игорь Терехов, городской голова Харькова (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Поводов для эвакуации населения из Харькова нет. Любая другая информация является частью российской ИПСО с целью запугать горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в интервью LIGA.net.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли Терехов видение или планы по быстрой реализации эвакуации из Харькова в случае необходимости, городской голова ответил, что эвакуация сейчас продолжается там, где продолжаются боевые действия.

"И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе - 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан", - пояснил городской голова.

Эвакуация из Харьковской области

В начале марта текущего года Совет обороны Харьковской области поддержал принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 населенных пунктов в двух общинах. Речь идет о населенных пунктах Великобурлукской и Ольховатской общин.

Еще в январе в регионе была объявлена обязательная эвакуация населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.

Между тем, в областной военной администрации (ОВА) продолжают мониторить ситуацию с безопасностью в Харьковской области. Пока не исключается, что обязательная эвакуация, в том числе детей, будет объявлена еще из нескольких районов.

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