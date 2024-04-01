Под Москвой вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляционных материалов (видео)

В городе Хотьково под Москвой сегодня, 1 апреля, вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляционных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

О причинах пожара пока что информации нет. На кадрах видно открытое пламя, а черное облако дыма быстро распространяется по ветру.

Сегодня сообщалось, что в российском Екатеринбурге произошел крупный пожар на территории цеха машиностроительного завода "Уралмаш". Огонь распространился на площадь в несколько тысяч квадратных метров.

А в феврале в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", который занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.