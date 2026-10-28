Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении: основные показатели

Верховная Рада 28 октября поддержала в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2027 год. "За" проголосовали 239 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Госбюджет-2027 прошел первое чтение

Отметим, что в документ в целом было подано рекордное количество правок - более 5200. Из них бюджетный комитет учел только 90 предложений депутатов. Среди них - повышение выплат военным и расширение государственных гарантий для оборонных предприятий.

Как сообщила глава Бюджетного комитета ВРУ Роксолана Пидласса, 5236 поправок - это рекорд за 24 года.

В то же время, перед принятием бюджета в первом чтении не поддержали ряд предложений, в частности:

Направление средств от соглашений со следствием на нужды ВСУ. Поправка предусматривала запрет перевода таких средств третьим лицам, а деньги сверх суммы возмещения причиненного государству ущерба - направлять в спецфонд госбюджета на денежное довольствие военных.

Ограничение зарплат чиновников на уровне 80 тысяч гривен в месяц. Предложение касалось, в частности, народных депутатов, судей, прокуроров и работников Нацбанка. Исключение предусматривалось для участвующих в обороне страны.

Впрочем, Рада поддержала поправку №846 о запрещении финансировать Национальный кэшбек из госбюджета-2027.

Также Верховная Рада поддержала поправку №1279 о повышении зарплат военным. За нее проголосовали 304 народных депутата.

Далее правительство должно разработать выводы и поправки парламента, внести изменения и вернуть доработанный текст в Раду для рассмотрения во втором чтении

Второе чтение и финальное ожидается 23-26 ноября.

Макропоказатели

В проекте госбюджета-2027 заложены расходы на 7 трлн 272 млрд гривен, доходы - 5 трлн 648 млрд гривен. Основные расходы - это сектор безопасности и обороны, заложенный на уровне 4 трлн 885 млрд гривен, или 43,8% ВВП страны.

Предельный объем дефицита ожидается отметке 1,67 трлн грн.

Потребность Украины в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 млрд долларов (из них более 20 млрд. долларов уже подтверждено, а еще около 32,6 млрд. долларов остаются непокрытыми).

Впрочем, по оценкам Еврокомиссии и президента Украины, общий дефицит финансирования оценивается в 70 млрд евро (или до 115 млрд евро общих потребностей на оборону и бюджет).

Социальные стандарты и доходы

Прожиточный минимум в общей сложности на одного человека составит 3 559 грн.

Минимальная заработная плата в месячном размере установлена на уровне 9 546 грн, а в часовом - 57,5 грн.

Средняя номинальная заработная плата в экономике прогнозируется на уровне 34409 грн.

Уровень безработицы ожидается в пределах 12,4%.

Официальный курс доллара США : среднегодовой прогноз заложен на уровне 47,1 грн, а к концу года курс ожидается на отметке 48,3 грн.