"Силы не на том же уровне". В Эстонии оценили возможное наступление РФ в Украине

В настоящее время трудно оценить произойдет ли российское наступление в Украине этой весной.

Об этом заявил заместитель начальника штаба эстонской дивизии по оперативной работе полковник Янно Мярк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он отметил, что Россия в течение полутора лет мобилизует в среднем 30 тысяч человек в месяц.

"Эти силы, конечно, не находятся на том же уровне подготовки и оснащения, как в начале войны. Если посмотреть на живую силу, то, по всей видимости, российские войска способны поддерживать нынешние темпы наступления, и, возможно, могут начать наступление на новом направлении. Но оценить вероятность этого довольно сложно", - заявил Мярк.