ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Силы не на том же уровне". В Эстонии оценили возможное наступление РФ в Украине

Понедельник 01 апреля 2024 13:19
UA EN RU
"Силы не на том же уровне". В Эстонии оценили возможное наступление РФ в Украине Фото: полковник Янно Мярк (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

В настоящее время трудно оценить произойдет ли российское наступление в Украине этой весной.

Об этом заявил заместитель начальника штаба эстонской дивизии по оперативной работе полковник Янно Мярк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он отметил, что Россия в течение полутора лет мобилизует в среднем 30 тысяч человек в месяц.

"Эти силы, конечно, не находятся на том же уровне подготовки и оснащения, как в начале войны. Если посмотреть на живую силу, то, по всей видимости, российские войска способны поддерживать нынешние темпы наступления, и, возможно, могут начать наступление на новом направлении. Но оценить вероятность этого довольно сложно", - заявил Мярк.

Наступление РФ

Аналитики ISW заявили, что российские войска в конце весны или начале лета могут начать масштабное наступление на Донецком направлении.

При этом они считают, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Наступление боевиков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ