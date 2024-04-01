Зеленский собрал совещание по дронам и проекту РЭБ, который уже тестируют на фронте

В Украине в этом году планируется упростить и увеличить производство всех типов беспилотников.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, сегодня состоялось трехчасовое совещание с военными по производству дронов.

"Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач", - написал президент.

На совещании было оговорено, как обеспечить гибкость украинского ОПК. Президент отметил, что потребности фронта постоянно меняются, поэтому производители дронов должны своевременно реагировать на них.

"Важны решения: об упрощении процедуры закупок, импорта комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов", - рассказал Зеленский.

На совещании был обсужден проект строительства комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты украинских воинов и техники от российских беспилотников.

Зеленский рассказал, что данную систему уже тестируют по отдельным направлениям. Однако планируется масштабирование проекта на весь фронт.

Производство дронов в Украине.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" РФ дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.

При этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов".

Также он отмечал, что Украина добивается успехов в производстве других ударных беспилотников.

Добавим, ранее в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, однако, что в этом году отметки производства украинских беспилотников могут достичь двух миллионов.

Более подробно о том, может ли миллион беспилотников повлиять на ход войны – в материале РБК-Украина .

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