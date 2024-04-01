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Военком Ровенской области переходит в боевую часть после скандала со съемкой

Понедельник 01 апреля 2024 14:59
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Военком Ровенской области переходит в боевую часть после скандала со съемкой Фото: начальник ТЦК написал рапорт о переводе в боевую часть после скандала со скрытой съемкой (ddk.dn.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Начальник одного из территориальных центров комплектования Ривненской области, который недавно попал в скандал со скрытой съемкой, написал рапорт о переводе в боевую часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Захід".

Отмечается, что командование не имеет претензий по выполнению офицером поставленных задач в пределах его обязанностей. В то же время личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте.

"Принимая во внимание общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей", - добавляет командование.

Приказ о назначении на новое место уже был подписан соответствующим руководством.

Сейчас выясняются обстоятельства по установке записывающих устройств в служебном помещении.

"Также отмечаем, что утечка видеоматериалов была вброшена и распространена в целом через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов. Поэтому обращаем внимание граждан на необходимость", - пишет командование.

Что предшествовало

Недавно в сеть попало видео, которое было снято скрытой камерой в кабинете начальника одного из ТЦК и СП Ровенской области. На видео мужчина в разные промежутки времени целовался с подчиненной, или же подчиненными женщинами.

28 марта Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о начале служебной проверки. В частности, было инициировано обращение в правоохранительные органы о содействии в расследовании всех обстоятельств происшествия.

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