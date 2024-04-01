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Из-за аварии на коллекторе в Дарницком районе Киева водителей предупредили о пробках на дороге

Понедельник 01 апреля 2024 16:54
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Из-за аварии на коллекторе в Дарницком районе Киева водителей предупредили о пробках на дороге Иллюстративное фото: в Дарницком районе под коллектором провалился асфальт (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Дарницком районе Киева днем 1 апреля частично затруднено движение транспорта. Это связано с разрушением коллектора глубокого залегания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА и Патрульную полицию Киева.

Как рассказали в КГГА, в Дарницком районе произошло повреждение участка коллектора. Там уже работают все необходимые аварийные службы. Предварительно был поврежден участок Новодарницкого коллектора глубокого залегания.

"На месте работает аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала", работники дорожно-эксплуатационной службы и другие службы. Проводится обследование сетей и локализация повреждений", - говорится в сообщении.

Из-за аварии на коллекторе в Дарницком районе Киева водителей предупредили о пробках на дороге

В то же время патрульные предупредили, что в связи с провалом дорожного покрытия частично затруднено движение транспорта на улице Архитектора Вербицкого. В частности ограничено движение транспорта по первой полосе в направлении Харьковского шоссе на пересечении ул. Горловская и Архитектора Вербицкого.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", - сообщили патрульные.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Северном мосту в Киеве с 30 марта по 15 июня частично ограничат движение транспорта. Перекрытие движения введут через проведение ремонтных работ.

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