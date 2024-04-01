ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Израиле начались протесты против правительства

Тель-Авив, Понедельник 01 апреля 2024 05:22
UA EN RU
В Израиле начались протесты против правительства Фото: В Израиле начались протесты против правительства (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Израиле начались четырехдневные протесты с требованием отставки правительства. Митингующие требуют проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Организаторы протеста призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство уйти в отставку, Израиль провести досрочные выборы, а руководство страны согласиться на сделку по освобождению заложников, которая приведет к освобождению 130 пленников, удерживаемых в секторе Газа с тех пор.

Планируется провести четыре дня протестов и собраний в Иерусалиме на этой неделе.

Организаторы заявили, что в акции приняли участие более 100 000 человек, а средства массовой информации сообщили, что явка исчисляется десятками тысяч.

В сети появились кадры митинга

Многие участники митинга выразили недоверие к тому, что Нетаньяху все еще находится у власти и что в стране еще не прошли выборы, спустя шесть месяцев после террористической атаки Хамаса.

"Невероятно, что эту страну, которая была настолько успешной… ведет по [этому] пути один человек и его приспешники", - сказал источнику один из протестующих.

"Нам нужны выборы. Правительство не пользуется доверием общества. И они хотят принять закон, позволяющий каждому пятому человеку избежать службы в армии", - сказал другой участник.

По данным полиции, по крайней мере один протестующий был арестован.

Протестующие установили более 100 палаток возле Кнессета, чтобы ночевать на месте происшествия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвечая на вопрос журналистов о возможности выборов, заявил, что такой шаг парализует страну - "в разгар войны, за момент до победы" - на срок до восьми месяцев.

"Это парализовало бы переговоры по освобождению наших заложников и положило бы конец войне до того, как цели будут полностью достигнуты. Первым, кто приветствовал бы это, является ХАМАС, и этим все сказано", - ответил премьер.

Война в Израиле

Ранее мы писали, что США представили альтернативный план военной операции в городе Рафахе, находящимся в южной части Сектора Газа.

Также мы сообщали, что по словам издания The Washington Post, США тайно одобрили передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
Более 70% - на зарплаты военным. В Минобороны рассказали, как распределяют бюджет-2024
Более 70% - на зарплаты военным. В Минобороны рассказали, как распределяют бюджет-2024
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России