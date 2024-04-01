НБУ снова поднял официальный курс доллара выше 39 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 2 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,0749 гривен за 1 доллар (+0,0775 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,1384 гривен за 1 евро (-0,0217 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 39,10-39,13 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 39,40 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, с начала полномасштабного российского вторжения на валютном рынке Украины есть структурный дефицит валюты и "без вмешательства НБУ курсовая динамика превратилась бы в хроническую девальвацию".

"Чтобы не допустить этого, НБУ балансирует валютный рынок, продавая валюту из международных резервов. Курсовая устойчивость и двусторонние колебания курса важны как для сохранения умеренной инфляции, так и для защиты международных резервов. При хронической девальвации у людей будет постоянный стимул купить валюту, что будет истощать резервы", - написал он.

В то же время, как отметил глава НБУ, международные резервы Украины исчерпаемы. Они необходимы для нормального функционирования экономики и обеспечения потребностей обороны, учитывая значительную открытость нашей экономики. В таких условиях войны необходима серьезная "подушка безопасности".