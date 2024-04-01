Партия Эрдогана потерпела историческое поражение на местных выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерпел беспрецедентное поражение на выборах от главной оппозиционной партии с тех пор, как он пришел к власти более двух десятилетий назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно предварительным результатам, Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана впервые в истории отстала от главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), на муниципальных выборах 31 марта. Поддержка ПСР составила 35,5%, в то время как НРП лидировала в гонке с 37,7% после подсчета почти 100% голосов.

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ПСР должна была получить место мэра в 24 городах по сравнению с 39 в 2019 году. НРП лидирует в гонке в 35 провинциях по сравнению с 21 на последних выборах.

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Эрдоган признал поражение в обращении к своим сторонникам перед штаб-квартирой ПСР в Анкаре, пообещав "самокритику".

"Выборы 31 марта станут поворотным моментом. Мы не смогли добиться результатов на местных выборах, на которые надеялись", - заявил Эрдоган.

Результаты воскресенья должны повысить популярность Экрема Имамоглу, поскольку оппозиционный мэр Стамбула победил с перевесом примерно в 11 процентных пунктов.

Голосование рассматривается как более масштабная битва между двумя наиболее известными политическими противниками Турции. Имамоглу получил контроль над Стамбулом в 2019 году, положив конец 25-летнему контролю Эрдогана над городом. Его партия НРП также одержала победу в столице Анкаре у партии Эрдогана на тех же выборах, что стало сокрушительным поражением президента Турции.

Результаты показывают, что на большей части территории страны избиратели отвернулись от правящей партии, но в городских районах изменения были более драматичными. Это произошло главным образом из-за устойчиво высокой инфляции даже после того, как Эрдоган позволил центральному банку поднять ключевую процентную ставку страны до 50%. Но властям еще предстоит переломить траекторию роста цен, ежегодный темп которого составляет чуть менее 70%.

Выборы в Турции

Местные выборы в Турции прошли в воскресенье, 31 марта. Обычно местные выборы в Турции рассматриваются аналитиками как показатель поддержки Эрдогана и устойчивости оппозиции.

В преддверии голосования Эрдоган заявлял, что мартовские местные выборы станут последними в его политической карьере.

Поражение партии Эрдогана может сигнализировать об изменении политического ландшафта страны.