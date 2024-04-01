Франция ожидает, что Китай направит России очень четкие сигналы из-за войны в Украине, - МИД
Франция ожидает от Китая "очень четких сигналов России" в связи с войной на Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Dauphine.
"Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы. Китай, очевидно, играет ключевую роль в обеспечении независимости Украины и уважения международного права, включая ее суверенитет", - заявил он.
Западное сообщество регулярно призывает Китай играть более активную роль в этом конфликте, используя свое влияние на Россию.
"Эта война касается всего международного сообщества", - заявил Сежурне.
Он также отметил, что Запад убежден, что прочного мира не будет, если он не будет согласован с украинцами.
"Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Поэтому для нас это очень важный вопрос, и именно поэтому Франция намерена поддерживать тесный диалог с Китаем", - заявил министр.
Участие Китая в Глобальном саммите мира
Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которая будет организована нейтральной Швейцарией в ближайшие месяцы.
Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь наибольшее количество стран для поддержки такой инициативы.
В январе этого года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.
В прошлом году Пекин представил свой "мирный" план по Украине из 12 пунктов, но до сих пор не предпринял существенных шагов для разрешения конфликта, за исключением участия в мирных переговорах под руководством Запада в Джидде прошлым летом.
Ранее в марте специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй встретился с официальными лицами в пяти странах, включая Россию и Украину.
В последние годы Китай укрепил свои торговые и военные связи с Россией, поскольку Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против обеих стран, особенно Москвы, за вторжение в Украину. Две страны объявили о партнерстве "без границ" в феврале 2022 года, когда Путин посетил Пекин всего за несколько дней до вторжения.
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