Франция ожидает, что Китай направит России очень четкие сигналы из-за войны в Украине, - МИД

Франция ожидает от Китая "очень четких сигналов России" в связи с войной на Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Dauphine.

"Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы. Китай, очевидно, играет ключевую роль в обеспечении независимости Украины и уважения международного права, включая ее суверенитет", - заявил он.

Западное сообщество регулярно призывает Китай играть более активную роль в этом конфликте, используя свое влияние на Россию.

"Эта война касается всего международного сообщества", - заявил Сежурне.

Он также отметил, что Запад убежден, что прочного мира не будет, если он не будет согласован с украинцами.

"Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Поэтому для нас это очень важный вопрос, и именно поэтому Франция намерена поддерживать тесный диалог с Китаем", - заявил министр.