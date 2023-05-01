Взрыв в Севастополе и ПВО IRIS-T от Германии: новости за выходные

В субботу, 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе, а правительство Германии 30 апреля официально подтвердило передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .
В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Умани 28 апреля погибли шесть детей;
Украинские военные обнаружили позиции вражеского ЗРК "Тор М2" и нанесли по нему удар;
В Украину отправилась группа из Нидерландов по расследованию военных преступлений;
В российской Перми произошел пожар на заводе по производству снарядов для артиллерии и РСЗО;
Россияне безрезультатно пытались атаковать Авдеевку;
Число убитых и раненых детей из-за войны в Украине возросло;
В Луганск прибыла группа российских врачей;
Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил промедление партнеров с решением самолетов;
Из Кизомиса Херсонской области были эвакуированы все дети.
Правительство Германии официально подтвердило передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.
Кроме установки ПВО Германия передала Украине еще восемь грузовиков Zetros. Всего украинские военные получили уже 84 единицы таких транспортных средств.
В оккупированном Севастополе около 4 утра 29 апреля раздался взрыв. После чего произошел масштабный пожар на нефтебазе. Оккупанты сообщили о возгорании резервуаров с топливом и заявили о площади возгорания в 1 тысячу квадратных километров.
Традиционно так называемая "власть" в Севастополе обвинила по всему Украину. Якобы пожар произошел в результате атаки украинских беспилотников.
Заметим, что пожар оказался настолько масштабным, что ему присвоили самый высокий уровень сложности - четвертый, а к тушению уже привлекли пожарный поезд и ресурсы Черноморского флота РФ.
В Умани завершилась поисково-спасательная операция. По последним данным, в результате ракетных обстрелов погибли 23 человека, среди которых шестеро детей.
Напомним, что во время массированного обстрела россиян 28 апреля одна из ракет попала по 9-этажке в Умани Черкасской области.
Силами спасателей, полицейских и волонтеров из-под завалов удалось спасти 17 человек. К проведению спасательных работ привлекали тяжелую технику и спецсредства.
Правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением России в Украину. О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет.
Литва передала Украине шесть внедорожников Land Rover, а также сухпайки для питания военных ВСУ.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Литвы доставили в Украину еще шесть внедорожников Land Rover и продовольственные пайки для военных. Все это нужно для поддержки мобильности", - написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо решил разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Почти сразу после публикации решения Международной федерации дзюдо о допуске к международным соревнованиям атлетов из России и Белоруссии на сайте IJF появилась заявка российской команды, которая называется командой "Индивидуальных нейтральных атлетов".
Однако Россия для уверенности решила добавить в состав команды военных.
В связи с ситуацией сборная Украины по дзюдо решила бойкотировать главный старт соревновательного сезона, чемпионат мира.
С сегодняшнего дня в Украине водителям не обязательно включать ближний свет фар или ходовые огни за городом.
В Венгрии заявили, что заплатили "чрезвычайно высокую цену" за войну в Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заплатила слишком высокую цену за войну в Украине.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не имеет права оценивать поведение Венгрии как страны НАТО.
Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе
В воскресенье, 30 апреля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
По его словам, во время встречи была обсуждена важность своевременного и достаточного количества поставок боеприпасов и техники.
Украинские пограничники получили хорватские РСЗО RAK-SA-12
К вооружению украинских пограничников добавились хорватские реактивные установки RAK-SA-12.
Демонстрация установок состоялась на мероприятии по случаю Дня пограничника. С хорватскими прицепными RAK-SA-12 в свою очередь ознакомился президент Украины Владимир Зеленский.
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