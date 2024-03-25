Удар по Севастополю и ракета РФ в Польше: новости за выходные

Силы обороны нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе, а российская ракета в очередной раз залетела на территорию Польши

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 23 марта:

Новости за 24 марта:

Поражение кораблей ЧФ РФ

В ночь на 24 марта в оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе. В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.

Воскресным днем в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы обороны нанесли удары по объекты российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ и центр связи.

Да, украинские военные ударили по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов". Также был поражен центр связи российских оккупационных войск и несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе.

Российская ракета в Польше

В ходе очередной атаки на Украину российская ракета залетела на территорию Польши. За тревогой была поднята авиация. Позже Минобороны заявило, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы она залетела в глубь территории.

Из-за пролета ракеты Польша вызвала российского посла "на ковер".

В свою очередь польское командование подчеркнуло, что военные знали, что российская ракета, пролетевшая над Люблинщиной, вернет обратно в Украину.

Атака на энергосистему

Послемасштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном бил по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.

В воскресенье в Кривом Роге вывели графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, с 25 марта и до конца месяца будут введены графики почасовых отключений света в Харькове и области.

Добавим, по словам гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, из-за российских обстрелов ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.

Нападение на полицию в Армении

В столице Армении Ереване неизвестные люди с оружием ворвались в отделение полиции. После этого произошла стрельба и последовали взрывы во дворе участка.

В результате инцидента правоохранители открыли дело по терроризму.

В Палате представителей США рассказали, когда могут проголосовать помощь Украине

Конгресс США может проголосовать за помощь Украине после празднования Пасхи, которое состоится уже в конце марта.

Глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что спикер Майк Джонсон намерен вынести голосование законопроект, предусматривающий помощь для Украины после Пасхи.

Отметим, что Пасху в США в этом году отмечают 31 марта.

В Испании суд запретил использование Telegram

Национальный суд Испании постановил временно заблокировать мессенджера Telegram в стране.

Это связано с обвинениями Telegram в распространении пиратского контента.

Украина и Дания начнут сотрудничество в сфере Defence Tech

Украина и Дания будут расширять двустороннее сотрудничество в сфере оборонных технологий и развития индустрии БПЛА.

В эти выходные состоялась встреча между представителями Украины и Дании.

В ходе встречи были обсуждены три основных вопроса: