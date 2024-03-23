Украина и Дания начнут сотрудничество в сфере Defence Tech

Украина и Дания расширят двустороннее сотрудничество в сфере оборонных технологий и развитии индустрии БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.

Как рассказали в ведомстве, была проведена встреча между представителями Украины и Дании.

В ходе встречи были обсуждены три основных вопроса:

развитие БПЛА индустрии в рамках программы Армия дронов;

возможности сотрудничества с международными партнерами в области Defence Tech;

текущие и долгосрочные потребности в технологической сфере.

"Спасибо партнерам за визит и поддержку! Надеемся построить новый трек работы в сфере БПЛА", - говорится в сообщении.

Defence Tech – это платформа для развития и поддержки военных инноваций.

Помощь от Дании

Напомним, еще в феврале этого года премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что ее страна решила предоставить Украине всю свою артиллерию.

Также она призвала западные страны передать украинским защитникам оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые они пока не используют.

А уже в марте Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

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