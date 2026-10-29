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РФ ударила по электропоезду в Днепре, 13 человек погибли

11:40 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
РФ ударила по электропоезду в Днепре, 13 человек погибли Фото: Известно о большом количестве жертв в Днепре (dsns.gov.ua)
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29 октября российские захватчики совершили атаку на гражданский электропоезд в Днепре. Согласно последним данным, известно о 13 жертвах.

Об этом заявил мэр города Борис Филатов в своем Фейсбук и глава местной ОВА Александр Ганжа в Телеграмм, сообщает РБК-Украина.

"В Днепре трагедия. Дрон по гражданскому электропоезду. Многие погибли. Куча раненых", - написал Филатов.

По словам Ганжи, известно о 13 погибших. Кроме того, сообщается о 13 пострадавших гражданских.

"13 человек погибли из-за атаки россиян на Днепр. Медики оказывают всем необходимую помощь", - заявил Ганжа.

В "Укрзализныце" сообщили, что россияне ударили реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре.

"Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр - Запорожье. Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые", - сказано в заявлении.



На месте вражеской атаки работают спасатели, медики и правоохранители.

Обновлено в 13:03

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 11:00 29 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область четырьмя реактивными ударными беспилотниками.

Силы противовоздушной обороны уничтожили три дрона. Еще один попал в перрон железнодорожного вокзала Днепра.

"В результате атаки погибли 13 мирных жителей, еще 13 человек получили ранения. Родным и близким погибших выражают искренние соболезнования", - заявили в Воздушных силах ВСУ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что минувшей ночью Россия атаковала разные украинские регионы 112 дронами - уже известно, сколько обезвредили силы ПВО.

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