РФ ударила по электропоезду в Днепре, 13 человек погибли
29 октября российские захватчики совершили атаку на гражданский электропоезд в Днепре. Согласно последним данным, известно о 13 жертвах.
Об этом заявил мэр города Борис Филатов в своем Фейсбук и глава местной ОВА Александр Ганжа в Телеграмм, сообщает РБК-Украина.
"В Днепре трагедия. Дрон по гражданскому электропоезду. Многие погибли. Куча раненых", - написал Филатов.
По словам Ганжи, известно о 13 погибших. Кроме того, сообщается о 13 пострадавших гражданских.
"13 человек погибли из-за атаки россиян на Днепр. Медики оказывают всем необходимую помощь", - заявил Ганжа.
В "Укрзализныце" сообщили, что россияне ударили реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре.
"Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр - Запорожье. Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые", - сказано в заявлении.
На месте вражеской атаки работают спасатели, медики и правоохранители.
Обновлено в 13:03
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 11:00 29 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область четырьмя реактивными ударными беспилотниками.
Силы противовоздушной обороны уничтожили три дрона. Еще один попал в перрон железнодорожного вокзала Днепра.
"В результате атаки погибли 13 мирных жителей, еще 13 человек получили ранения. Родным и близким погибших выражают искренние соболезнования", - заявили в Воздушных силах ВСУ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что минувшей ночью Россия атаковала разные украинские регионы 112 дронами - уже известно, сколько обезвредили силы ПВО.