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ВСУ за сутки уничтожили 4 пункта управления и одно средство ПВО оккупантов, - Генштаб

Суббота 23 марта 2024 20:25
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ВСУ за сутки уничтожили 4 пункта управления и одно средство ПВО оккупантов, - Генштаб
Автор: Наталья Кава

Вооруженные Силы Украины за последние сутки уничтожили четыре пункта управления оккупантов. А также одно средство их ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ 23 марта.

Как рассказали в Генштабе, за последние сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Благодаря этому подразделения ВСУ смогли уничтожить 4 пункта управления и 1 средство противовоздушной обороны. Также была уничтожена артиллерийская установка и станция РЛС интервентов.

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 23 марта информировали, что за минувшие сутки потери войск РФ в Украине составили 1050 оккупантов, таким образом общее количество потерь противника с начала широкомасштабного вторжения составляет уже около 435 760 солдат.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 12 танков, 19 боевых бронированных машин и 36 артиллерийских систем врага.

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