ua en ru
Сб, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове под обстрел попали сотрудники экстренных служб: есть раненые

Харьков, Суббота 23 марта 2024 08:12
UA EN RU
В Харькове под обстрел попали сотрудники экстренных служб: есть раненые Фото: в Харькове из-за обстрела РФ 23 марта пострадали спасатель и полицейский (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В ходе обстрела в Харькове 23 марта пострадали спасатель и полицейский. Они попали под повторную атаку дронов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.

"К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА", - говорится в сообщении.

В результате пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции.

"Также повреждены два автомобиля ГСЧС", - констатировали в ведомстве.

В Харькове из-за обстрела РФ 23 марта пострадали спасатель и полицейский (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Харькова

После полуночи российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В ряде восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове. Город третий день оказался под ударами российских захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины ГСЧС Харьков
NEWS
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными