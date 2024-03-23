В Харькове под обстрел попали сотрудники экстренных служб: есть раненые
В ходе обстрела в Харькове 23 марта пострадали спасатель и полицейский. Они попали под повторную атаку дронов оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Так, в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.
"К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА", - говорится в сообщении.
В результате пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции.
"Также повреждены два автомобиля ГСЧС", - констатировали в ведомстве.
В Харькове из-за обстрела РФ 23 марта пострадали спасатель и полицейский (t.me/dsns_telegram)
Обстрел Харькова
После полуночи российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В ряде восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове. Город третий день оказался под ударами российских захватчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.