В Севастополе тревога, россияне перекрыли Крымский мост и заявили об "атаке"
Сигнал воздушной тревоги объявлен в оккупированном Севастополе. Россияне заявляют о вражеской ракетной атаке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы оккупационного председателя Севастополя Михаила Развожаева, Крымский ветер.
Как пишут в сети, в Севастополе работает ПВО против якобы вражеской ракетной атаки. Пропагандисты заявили, что якобы по полуострову были выпущены ракеты из 12 вражеских самолетов.
При этом россияне перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. А также просят людей не подходить к окнам.
Также предупреждают об опасности в таких городах, как Джанкой, Евпатория и Саки. А в Севастополе были слышны взрывы.
Обновлено в 22:01.
Оккупационный председатель Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работает ПВО. А все службы вроде бы приведены в состояние боевой готовности.
"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал он.
Обновлено в 22:05.
Telegram-каналы сообщают о шести взрывах в районе Севастополя и в районе аэродрома Бельбек.
Обновлено в 22:10.
Сообщают, что в Казачьей бухте, где расположена 810 бригады морская пехота РФ, есть прилеты. Горит какой-нибудь объект.
Обновлено в 22:15.
Очевидцы заявляют, что в Севастополе был прилет по кораблям в порту. Также есть задымление на мысе Фиолент, а в районе Инкермана столб дыма.
Кроме этого, дым виднеется и в центре Севастополя.
Фото: взрывы в Крыму 23 марта (t.me/Crimeanwind)
Ситуация в оккупированном Крыму
В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
Напомним, в начале января 2024 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.
Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.
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