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Украина приходит в себя после удара. Зеленский рассказал, где ситуация самая сложная

Украина, Суббота 23 марта 2024 11:27
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Украина приходит в себя после удара. Зеленский рассказал, где ситуация самая сложная Фото: президент Украины Владимир Зеленский
Автор: Наталия Гурковская

После массированного обстрела РФ по энергетике Украины 22 марта самая сложная ситуация остается в Харькове. При этом в части общин других пострадавших регионов действуют аварийные графики отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Получил все необходимые доклады по восстановительным работам в наших областях после российского удара в пятницу: отчеты от МВД, энергетиков, регионов. Всюду непрерывно продолжалась работа. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех работников энергетических компаний, наших спасателей из ГСЧС Украины, всех задействованных коммунальных служб", - рассказал он.

Ситуация по регионам

Как отметил президент, сложнее всего до сих пор в Харькове.

"Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас. Днепровщина - вся область подключена кроме части потребителей в Никополе. Делается все, чтобы и там дать электричество", - добавил он.

Относительно Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой областей, Прикарпатья, Николаева и Запорожья то, по словам Зеленского, фактически повсюду восстановлена техническая возможность подачи электричества.

"В части общин действуют аварийные графики отключений", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

Отдельно, как добавил глава государства, сегодня уже был доклад военного командования.

"На фронте стабильно. Благодарен всем солдатам и командирам за сохранение наших позиций и необходимые действия", - резюмировал он.

Обстрел Украины 22 марта

Российские войска 22 марта устроили комбинированный удар по Украине, использовав около 150 ракет и дронов. В частности, по Запорожью враг ударил ракетами около 20 раз.

Под атакой оказалась и ДнепроГЭС, в частности одна из ракет влетела в троллейбусс, что двигался через дамбу. В общей сложности захватчики направилит на станцию 8 ракет, два из этих ударов оказались прямыми. Подробнее о повреждениях и важности ДнепроГЭСа, читайте в материале РБК-Украина.

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