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В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света

Кривой Рог, Воскресенье 24 марта 2024 17:25
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В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений света Фото: в Кривом Роге введут аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге Днепропетровской области после российских обстрелов вводятся графики аварийных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Энергетики вводят графики аварийных отключений электроэнергии", - рассказал он.

В городе объекты критической инфраструктуры будут работать на генераторах.

"Больницы, насосные и другие объекты критической инфраструктуры будут переходить на генераторы", - говорится в публикации Вилкула.

Он также призвал местных жителей в случае необходимости пользоваться "Пунктами несокрушимости", которых в городе работает 213. Там, в частности, можно зарядить повербанки и гаджеты.

Ситуация со светом в Украине после обстрелов

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, ставшего беспрецедентной атакой на энергетику страны в последнее время, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блэкаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Сегодня стало известно, что кроме Харькова графики отключениймогут ввести в Одесской и Хмельницкой областях.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.

В Киеве раздавались взрывы, ПВО сбило в районе столицы почти 10 ракет. Во Львовской области россияне атаковали объект критической инфраструктуры, там разгорелся пожар. Также интервенты ударили по Кривому Рогу дронами - в городе более 76 тысяч человек были без тепла.

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