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Силы обороны поразили два корабля РФ, центр связи и несколько объектов в Севастополе

Севастополь, Воскресенье 24 марта 2024 10:37
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Силы обороны поразили два корабля РФ, центр связи и несколько объектов в Севастополе Фото: ВСУ уничтожили два больших десантных корабля РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ и центр связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Как отмечается, украинские военные ударили по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов".

Также был поражен центр связи российских оккупационных войск и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.

Что известно о кораблях РФ

"Ямал" - это большой десантный корабль проекта 775. Из открытых источников известно, что корабль был построен в 1987 году, место базирования - Черноморский флот РФ.

Количество экипажа корабля - 87 человек. На его борту могут быть установлены две артиллерийские установки, две реактивные системы залпового огня, четыре зенитки. В общей сложности на борту могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Большой десантный корабль "Азов" проекта 775 входит в состав 197-й Бригады десантных кораблей РФ. Был спущен на воду в 1989 году.

Весной 2022 года корабль находился на ремонте на 13-м судоремонтном заводе города Севастополь. В общем характеристики "Азова" подобны характеристикам "Ямала". Он может переправлять технику, морпехов и оборудован дымовым занавесом.

Взрывы в Крыму

Напомним, вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе.

В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.

OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.

Ночью в Крыму тоже раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы писали, что в Гвардейском горела нефтебаза, которую используют россияне.

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