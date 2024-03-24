"План Буданова". Разведчики рассказали детали подготовки к обороне Харькова

Харьков готовили к обороне по "плану Буданова" минимум за две-три недели до российского вторжения зимой 2022 года. Уже 23 февраля харьковчанам выдали первое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео проекта "Храбрые сердца" телеканала "1+1".

По словам начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, для защиты Харькова и области от россиян в город перед вторжением решили перевезти грузы с оружием.

"За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и т.п. в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло", - рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Разведчик с позывным "Вито" - один из офицеров, который реализовывал план подготовки к обороне Харькова и признается, что все спланировали заранее.

"Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехали в Харьков еще до полномасштабного вторжения - готовиться к обороне города и области", - рассказал он.

План по подготовке обороны Харькова, по словам Вито, получил название План Буданова.

"Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались - и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям", - вспомнил офицер.

По его словам, количество добровольцев, которые становились в защиту своего города от российских захватчиков, превысило все ожидания - привезенного оружия не хватало.

"Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по другому. Пришлось их вооружать", - добавил "Вито".