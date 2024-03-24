Польша могла сбить российскую ракету, если бы она залетела дальше, - Минобороны
Польша сбила бы российскую ракету, которая сегодня, 24 марта, нарушила воздушное пространство при условии, что она бы залетела дальше вглубь страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Мечислава Бенека, которого цитирует Wiadomosci.
Отмечается, что российская ракета была в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Она летела на высоте 400 метров и со скоростью 800 км/ч. Ракета залетела вглубь Польши на 1,5-2 км. Во время инцидента в воздух подняли две пары истребителей F-16 - два польских и два американских истребителя.
"Зенитно-ракетная оборона, очередные пары F16 (польская и американская) успели бы сбить объект. Эффекторы, то есть ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он пошел глубже и угрожал", - сказал советник министра обороны Польши.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил США и Британию, которые решили оставить систему противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre в Польше до конца года.
Он также подчеркнул, что нынешний инцидент показывает важность поддержки Украины.
Ночная атака
Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Оккупанты из стратегической авиации выпустили 29 крылатых ракет, а также 28 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.
В Киеве раздавались взрывы, ПВО сбило в районе столицы почти 10 ракет. Во Львовской области россияне атаковали объект критической инфраструктуры, там вспыхнул пожар.
Также оккупанты ударили по Кривому Рогу дронами, в городе более 76 тысяч человек без тепла.
Известно, что сегодня российская ракета залетела на территории Польши, по тревоге была поднята авиация.
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