Польша могла сбить российскую ракету, если бы она залетела дальше, - Минобороны

Польша сбила бы российскую ракету, которая сегодня, 24 марта, нарушила воздушное пространство при условии, что она бы залетела дальше вглубь страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Мечислава Бенека, которого цитирует Wiadomosci.

Отмечается, что российская ракета была в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Она летела на высоте 400 метров и со скоростью 800 км/ч. Ракета залетела вглубь Польши на 1,5-2 км. Во время инцидента в воздух подняли две пары истребителей F-16 - два польских и два американских истребителя.

"Зенитно-ракетная оборона, очередные пары F16 (польская и американская) успели бы сбить объект. Эффекторы, то есть ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он пошел глубже и угрожал", - сказал советник министра обороны Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил США и Британию, которые решили оставить систему противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre в Польше до конца года.

Он также подчеркнул, что нынешний инцидент показывает важность поддержки Украины.