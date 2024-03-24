РФ снова устроила комбинированный удар по Украине. Сколько ракет и дронов сбила ПВО

Российские войска в ночь на 24 марта атаковали Украину, использовав 29 ракет, запущенных из 14 самолетов Ту-95МС, и 28 БПЛА. 14 враждебных целей ПВО сбить не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Обстрел Украины 24 марта

Российские войска устроили очередной обстрел по Украине 24 марта, использовав как дроны, так и ракеты. Этот удар стал третим ударом по Украине за последние четверо суток. В частности, под ударом находился Киев, в области работала ПВО. На данный момент известно про атаку на Кривой Рог, где без отопления остались 76 тысяч человек и Львовскую область, где оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.

Отметим, во время этой атаки российская ракета залетела на территорию Польши. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО. Ракета РФ находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд.

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