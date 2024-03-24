Польша вызывает российского посла "на ковер" из-за пролета ракеты

Министерство иностранных дел Польши вызывает российского посла Сергея Андреева "на ковер". Причиной тому стало нарушение воздушного пространства Польши ракетой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что российские ракеты уже в третий раз залетают на территорию Польши. Ведомство раскритиковало Москву за "неприемлемые действия".

"В связи с этим министр Радослав Сикорский вызовет для дачи объяснений посла Российской Федерации. От этих объяснений и информации зависят наши дальнейшие действия", - сказал замминистра.

По его словам, российский посол должен явиться в МИД сегодня или завтра в соответствии с дипломатическим протоколом.