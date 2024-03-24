Польша вызывает российского посла "на ковер" из-за пролета ракеты
Министерство иностранных дел Польши вызывает российского посла Сергея Андреева "на ковер". Причиной тому стало нарушение воздушного пространства Польши ракетой РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .
Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что российские ракеты уже в третий раз залетают на территорию Польши. Ведомство раскритиковало Москву за "неприемлемые действия".
"В связи с этим министр Радослав Сикорский вызовет для дачи объяснений посла Российской Федерации. От этих объяснений и информации зависят наши дальнейшие действия", - сказал замминистра.
По его словам, российский посол должен явиться в МИД сегодня или завтра в соответствии с дипломатическим протоколом.
Ночная атака
Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Оккупанты со стратегической авиации выпустили 29 крылатых ракет, а также 28 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.
В Киеве раздавались взрывы, ПВО сбила в районе столицы почти 10 ракет. Во Львовской области россияне атаковали объект критической инфраструктуры, там был пожар.
Также оккупанты ударили по Кривому Рогу дронами, в городе более 76 тысяч человек без тепла.
Известно, что сегодня российская ракета залетела на территорию Польши, по тревоге подняли авиацию. Позже Минобороны заявило, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы она залетела вглубь территории.
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