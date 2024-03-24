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Нападение на отделение полиции Еревана. В Армении возбудили дело по статье терроризм

Россия, Воскресенье 24 марта 2024 21:02
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Нападение на отделение полиции Еревана. В Армении возбудили дело по статье терроризм Фото: в Армении возбудили дело (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители Армении открыли дело о терроризме после попытки прорыва в полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

По факту вторжения трех человек в отдел полиции административного района Нор Норк инициировано уголовное производство по признакам терроризма.

В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные, а также оперативно-розыскные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.

Издание сообщило, что в дальнейшем Следственный комитет РО проинформирует общественность о результатах расследования в допустимых пределах.

Напомним, сегодня в столице Армении Ереване неизвестные люди с оружием ворвались в отделение полиции. После этого произошла стрельба и последовали взрывы во дворе участка.

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