В России загорелся нефтеперерабатывающий завод, подозревают атаку беспилотника
Ночью против 23 марта в Новокуйбышевске Самарской области России местные жители сообщили о взрывах на местном нефтеперерабатывающем заводе, в том числе об атаке беспилотников и двух прилетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод находится в Самарской области и входит в состав группы НК "Роснефть".
Там освоен выпуск многих видов продукции: топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей. Около 30 видов продукции предприятия отгружается во многие регионы России и страны ближнего зарубежья.
Завод является одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта – наиболее востребованного в России. Проектная мощность предприятия – 8,3 миллиона тонн нефти.
Напомним, по российским НПЗ было совершено 15 атак в течение 2024 года . Общая установленная мощность атакованных заводов составляет 178 миллионов тонн в год, но значительные повреждения получили лишь восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллиона тонн в год.
Кроме того, дроны вывели из строя 10-15% нефтеперерабатывающих мощностей России . Так, по оценкам генерального директора Gunvor Торберна Торнквиста, было ведено из строя около 600 тысяч баррелей.
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