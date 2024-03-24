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Крупнейшая атака за два года. ДТЭК потерял 50% генерации, - Yasno

Украина, Воскресенье 24 марта 2024 19:12
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Крупнейшая атака за два года. ДТЭК потерял 50% генерации, - Yasno Фото: ДТЭК потерял 50% генерации электроэнергии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская атака на энергосистему Украины стала крупнейшей за все время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

По словам Коваленко, из-за российских обстрелов ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.

"Если говорить о группе ДТЭК, то потеряно 50% генерационных объектов. Сколько нужно времени и денег на восстановление - будем выяснять еще несколько дней. Точно могу сказать, что этот процесс займет не день, не неделю и не месяц", - сказал он.

Коваленко отметил, что на сегодняшний день все области и города Украины заживлены, однако отметил, что самая сложная ситуация сейчас в Харькове, потому что этот город больше всего пострадал от обстрелов в контексте энергосистемы.

Ситуация со светом в Украине после российских ударов

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, ставшего беспрецедентной атакой на энергетику страны в последнее время, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Сегодня стало известно, что кроме Харькова и области, графики отключений могут ввести в Одесской и Хмельницкой областях.

Добавим, что 24 марта также сообщалось, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии.

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