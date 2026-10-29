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Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой

10:00 29.10.2026 Чт
10 мин
aimg Дмитрий Сидоров
Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой Богдан Кукура, глава правления "Укрнафты" (фото пресс-центра компании)
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Цены на топливо бьют рекорды, но крупнейшая сеть АЗС госкомпании "Укрнафта" продолжает удерживать более низкую стоимость.

Хватит ли у компании возможностей и дальше сдерживать цены, как работают АЗС в тревогу и каким образом компания усиливает их защиту, чтобы не допустить дефицита топлива, читайте в интервью РБК-Украина председателя правления "Укрнафты" Богдана Кукуры.

Главное:

  • Работа во время тревоги. Во время "красной" тревоги АЗС компании останавливаются, а во время "желтой" – работают без персонала;

  • АЗС без людей. В обычных условиях персонал необходим – для управления оборудованием и организации действий клиентов;

  • Безопасность сети. АЗС продолжают оборудовать габионами, антидроновыми сетками и бетонными укрытиями;

  • Программа, которая отслеживает движение дронов. Должен быть четко определен алгоритм действий работников в зависимости от уровня угрозы, они не должны самостоятельно принимать решения;

  • Подорожание дизтоплива. Украина зависима от импорта и ситуации в Ормузском проливе;

  • Работа с минимальной маржой. "Укрнафта" имеет достаточно финансового ресурса, чтобы и дальше сдерживать цены.

О безопасности работы АЗС

– Решение о закрытии АЗС во время тревоги (желтый и красный уровень) касается всей Украины или только Киева? Что делать клиенту, который начал заправлять машину в момент тревоги?

– Процедуры безопасности действуют во всей сети. Вместе с тем предусмотрены разные режимы реагирования в зависимости от уровня опасности: во время воздушной тревоги красного уровня АЗК прекращают работу, во время желтого – переходят в режим "холодного" АЗК (работа без персонала - ред.).

Если сигнал воздушной тревоги застал клиента в момент заправки авто, нужно выполнять указания работников относительно безопасного прекращения или дальнейшего порядка обслуживания. Не следует задерживаться на территории, чтобы обязательно заправить полный бак или завершить покупку. В случае прекращения работы комплекса персонал и клиенты должны перейти в безопасное место.

– В свете усиления ударов врага по АЗС дронами планирует ли компания менять алгоритм работы, например, ограничивать число клиентов на АЗС или минимизировать количество персонала на станции?

– Масштаб угрозы существенно изменился. За 2022-2025 годы наша сеть подверглась около 100 атак, а только в 2026 году – уже более 150. Повреждены десятки комплексов, отдельные объекты подвергались повторным ударам. Атаки охватывают как прифронтовые регионы, так и столицу.

Поэтому усиливаем процедуры безопасности и физическую защиту. Задача – своевременно реагировать на угрозу, сокращать пребывание людей в опасной зоне и обеспечивать понятный порядок действий для каждой смены.

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Механическое сокращение персонала не является универсальным решением. На смене должно быть достаточно работников для безопасного управления оборудованием и организации действий клиентов. Так же ограничение количества автомобилей нужно оценивать с учетом того, не создаст ли оно очередь рядом с комплексом.

После атаки в первую очередь обеспечиваем безопасность людей. Восстановление начинаем с основной функции АЗК – возможности отпускать топливо.

– Вы уже сообщали об установке габионов на АЗС, какие еще шаги для усиления защиты АЗС рассматриваете? Возможно, антидроновые сетки, первичные мобильные укрытия? Какие дополнительные расходы нужны на эти меры и повлияют ли они на цену топлива?

– Да, мы уже устанавливаем габионы, противодроновые сетки и бетонные модульные укрытия. Сочетаем физическую защиту с процедурами реагирования на угрозу.

Габионами оборудованы 36 объектов, укрытиями – 22. Программу укрытий распространяем на Киев с учетом опыта прифронтовых регионов.

Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой &quot;Укрнафты&quot; Богданом Кукурой
Фото: Богдан Кукура (инфографика РБК-Украина)

Работу продолжаем: сейчас ищем подрядчиков по защите 72 объектов в девяти областях.

В целом инвестиции "Укрнафты" в защиту и безопасность в 2026 году составляют около 2,9 млрд гривен. Это меры для всей компании, включая производственную инфраструктуру, а не только для сети АЗК.

Расходы на безопасность являются частью расходов компании. Вместе с тем напрямую переводить общий бюджет защиты в надбавку к каждому литру нельзя: цена зависит от закупочной стоимости ресурса, а он у нас импортный и поэтому должен учитывать и валютные колебания, а также составляющую логистики, налогов и операционных расходов.

– Вводятся ли дополнительные тренировки персонала по пожарной безопасности, оказанию первичной медицинской помощи, оперативному оставлению АЗС и переходу в укрытия?

– В "Укрнафте" действуют внутренние протоколы безопасности, которые определяют порядок действий персонала в разных ситуациях, в частности во время воздушной тревоги и пожара. Все работники проходят инструктаж при приеме на работу: они должны знать, как безопасно прекратить обслуживание, предупредить клиентов и перейти в укрытие.

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Наши работники также регулярно проходят курсы домедицинской помощи. АЗК укомплектованы аптечками, и важно, чтобы персонал умел пользоваться их содержимым и оказать помощь до прибытия медиков. Поэтому уделяем внимание практическим навыкам, от которых в критической ситуации может зависеть жизнь человека.

– Вовлечена ли компания в правительственную инициативу по внедрению программного решения, которое позволит видеть направление движения дронов и, таким образом, повысить уровень реагирования на объектах, которые могут подвергнуться поражениям?

– Мы поддерживаем все решения, которые помогают повысить безопасность работников и клиентов, и при необходимости присоединяемся к их внедрению.

– Как компания оценивает внедрение такой инициативы? Какие нюансы, на ваш взгляд, должны быть учтены при ее внедрении?

– Оцениваем инициативу положительно. Важно, чтобы оповещения поступали своевременно, система работала стабильно, а порядок реагирования был понятен персоналу и согласован с действующими протоколами безопасности.

Важны также защита информации и разграничение доступа. Интерфейс не должен требовать от него самостоятельно анализировать воздушную обстановку. До масштабирования систему необходимо проверить в реальных условиях работы, в частности во время перебоев со связью.

– Какие возникают технические, административные трудности при сооружении систем защиты на АЗС, которые должны быть решены на государственном уровне или в сотрудничестве с другими органами?

– АЗК отличаются по площади, размещению оборудования, подъездам и окружающей застройке, поэтому защитные решения нужно адаптировать к каждому объекту. Это требует решения технических и организационных вопросов, над которыми мы работаем в активной коммуникации с органами государственной власти и местного самоуправления. Совместно ищем возможности как можно быстрее оборудовать защиту, сохраняя условия безопасной эксплуатации, пути эвакуации и доступ аварийных служб.

Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой &quot;Укрнафты&quot; Богданом Кукурой
Фото: Богдан Кукура (инфографика РБК-Украина)

– Как обеспечить защиту газовых модулей, содержащих емкость с автогазом под давлением на открытом воздухе? Готовятся ли технические решения по защите этих модулей?

– Есть два основных варианта защиты газовых модулей: подземное размещение резервуаров и обустройство бетонных защитных конструкций вокруг наземного оборудования. Мы рассматриваем оба направления.

Об альтернативах стационарным АЗС и запасах топлива

– Как компания относится к идее введения "мобильных АЗС" – бензовозов, которые могут оперативно менять локацию? Какие вызовы есть для реализации этой идеи, например, в больших городах?

Например, как водители будут искать бензовоз, который изменил свое местоположение – в приложении "Укрнафты"? Как бензовозы, условно, будут искать укрытие, если мониторы показывают, что дрон движется в направлении района его расположения?

– Понимаем потребность иметь альтернативные способы обеспечения людей топливом в случае усиления атак на АЗК в отдельных регионах. В то же время мобильный формат требует четкого правового и налогового регулирования и соблюдения требований безопасности.

На данный момент наш приоритет – защита действующих АЗК, восстановление поврежденных и стабильное снабжение топливом.

– Насколько сеть АЗС "Укрнафта" обеспечена автономным питанием и связью (Starlink) на случай длительных блэкаутов, и планируют ли АЗС становиться полноценными "Пунктами несокрушимости" для городов и трасс?

– Все АЗК компании обеспечены генераторами, что позволяет отпускать топливо во время отключений электроэнергии.

Прошлой зимой около 360 АЗК работали как "Пункты несокрушимости": люди могли согреться, зарядить телефоны, воспользоваться интернетом и приобрести необходимые товары. Для энергетиков, спасателей, коммунальщиков и полицейских предоставляли бесплатные горячие напитки и питание.

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В этом сезоне решения о работе "Пунктов несокрушимости" будем принимать с учетом ситуации с безопасностью в каждом регионе. Приоритет – безопасность работников и посетителей.

– Как вы относитесь к идее создания минимально необходимых запасов нефтепродуктов в государстве? Нужны ли они, или логистика рынка справится с обеспечением потребителей самостоятельно, без создания запасов?

– Запасы нужны, чтобы поддерживать поставки в случае перебоев. В то же время их формирование должно учитывать ограничения безопасности военного времени – возможности защищенного и рассредоточенного хранения и оперативной доставки потребителям.

О ценах на топливо и импорт

– На сегодня рекордно растет стоимость дизельного топлива в сетях АЗС. С чем связан такой рост? Почему дизель активно дорожает на европейском рынке? Как на цены в Европе влияет ситуация в Ормузском проливе?

– Дизель дорожает из-за сокращения предложения на международном рынке, снижения запасов и сезонного роста потребности в ресурсе. Ситуация в Ормузском проливе осложняет поставки и повышает стоимость морских перевозок, что сказывается и на европейских ценах.

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Украина зависит от импортного топлива, поэтому рост закупочной стоимости влияет на цены на АЗС даже при минимальной наценке. Мы работаем над условиями закупок, логистикой и собственными расходами, чтобы сдерживать это влияние.

– "Укрнафта" выполняет правительственное решение о продаже топлива с минимальной маржой по невысоким ценам, которые сдерживают других игроков от повышения. Как выполнение такой инициативы влияет на финансовое состояние компании? С какими финансовыми показателями ожидает компания завершить 2026 год (чистая прибыль / убыток) по сравнению с показателем 2025 года?

– Очень важно обеспечивать конкурентную цену на топливо и одновременно сохранять прибыльность бизнеса благодаря объемам продаж, эффективным закупкам и контролю расходов.

Помимо обеспечения розничных клиентов, выполняем обязательства по поставкам топлива по формульным контрактам. Работаем с учетом этих потребностей и задачи компании генерировать прибыль для государства.

Вместе с тем "Укрнафта" – крупнейшая нефтегазодобывающая компания Украины, поэтому ее финансовый результат формируется не только в сети АЗС, но и в добыче, реализации нефти и газа, оптовой торговле топливом. На него также влияют последствия российских атак и расходы на восстановление. 2026 год планируем завершить в соответствии с финансовым планом компании.

– Достаточно ли у компании "финансовой подушки безопасности", чтобы продолжать и дальше продавать топливо с минимальной маржой?

– Компания имеет достаточный финансовый ресурс для стабильной работы, закупки топлива и выполнения своих обязательств.

Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой &quot;Укрнафты&quot; Богданом Кукурой
Фото: Богдан Кукура (инфографика РБК-Украина)

– Насколько стабильны нынешние логистические коридоры поставок топлива из ЕС? Есть ли риски возникновения локальных дефицитов в случае усиления ударов врага по железнодорожной или пограничной инфраструктуре?

– В настоящее время обеспечение сети топливом стабильно. Мы контрактуем ресурс у разных поставщиков, используем альтернативные маршруты и перераспределяем топливо между регионами. После кризиса 2022 года рынок стал значительно более гибким и лучше подготовленным к перестройке логистики.

Вместе с тем атаки на транспортную инфраструктуру могут вызывать задержки и локальные перебои, в таком случае оперативно меняем маршруты и восстанавливаем поставки. Повреждение отдельных АЗС не означает дефицита топлива в стране в целом.

– Какую долю на сегодня занимает "Укрнафта" в структуре импорта нефтепродуктов в Украину? Какая доля приобретенного за рубежом ресурса продается через сеть компании, а какая продается на оптовый рынок – на нужды бизнеса?

– В сентябре 2026 года "Укрнафта" стала крупнейшим импортером дизельного топлива в Украину. По данным, которые обнародовали аналитические центры, наша доля составляла 19,5% – фактически каждая пятая тонна импортированного дизеля. По сравнению с августом объемы закупок выросли на 37%. Что касается бензинов – мы также в лидерах.

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