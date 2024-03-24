"Это риск". В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, которая пересекла границу

Польское командование отмечает, что военные знали, что российская ракета, которая утром пролетела над Люблинщиной, вернется обратно в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Украинская противовоздушная оборона знает, что большинство российских ракет прилетает с востока или севера; защитники менее склонны ожидать нападения с запада. Поэтому Российская Федерация намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с запада", - заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцек Горышевский.

Он отметил, что польские военные знали, что российская ракета вернется обратно в Украину.

Он также пояснил, что решение о том, что ракета не будет сбита, было принято Оперативным командованием ВС.

"Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство", - отметил спикер.

По словам подполковника Горышевского, попытка сбить ракету составила бы больший риск для местных жителей.

"Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов - боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки эффектора, который использовался для сбивания самой ракеты", - отметил он.