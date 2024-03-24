"Это риск". В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, которая пересекла границу
Польское командование отмечает, что военные знали, что российская ракета, которая утром пролетела над Люблинщиной, вернется обратно в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
"Украинская противовоздушная оборона знает, что большинство российских ракет прилетает с востока или севера; защитники менее склонны ожидать нападения с запада. Поэтому Российская Федерация намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с запада", - заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцек Горышевский.
Он отметил, что польские военные знали, что российская ракета вернется обратно в Украину.
Он также пояснил, что решение о том, что ракета не будет сбита, было принято Оперативным командованием ВС.
"Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство", - отметил спикер.
По словам подполковника Горышевского, попытка сбить ракету составила бы больший риск для местных жителей.
"Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов - боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки эффектора, который использовался для сбивания самой ракеты", - отметил он.
Ночной обстрел Украины
Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Оккупанты из стратегической авиации выпустили 29 крылатых ракет, а также 28 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.
В то же время, сегодня российская ракета залетела на территорию Польши, за тревогой была поднята авиация. Позже Минобороны заявило, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы она залетела в глубь территории.
Из-за пролета ракеты Польша вызвала российского посла "на ковер".
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