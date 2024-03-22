"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине

Российские войска 22 марта устроили массированный комбинированный удар по Украине. Эта атака стала одним из самых масштабных обстрелов по энергетике, несколько городов остались без света, введены аварийные графики, уже известно о первых раненых.

Все подробности атаки РФ на украинские города - в материале РБК-Украина ниже.

Самая масштабная атака на энергетику Украины за последнее время

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - отметил он.

По его словам, в части регионов есть перебои со светом.

"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет", - констатировал министр.

Харьков: 15 ударов и энергетический коллапс

Оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город практически полностью без света.

"Все экстренные службы уже работают", – констатировал глава ОВА Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением.

"Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт - перевозку будут осуществлять автобусы по схеме блекаута", - отметил он.

Кроме того, сейчас в городе не работают линии ГСЧС - 101 и 112.

"В связи с чем прошу всех обращаться по номерам 1562", - добавил Терехов.

К тому же, из-за массированной ракетной атаки по городу метрополитен сейчас работает исключительно в качестве укрытия.

В 8:39 глава ОВА конкретизировал, что в течение 4:52 - 5:30 в Харьковской области был осуществлен массированный ракетный обстрел объектов энергетической инфраструктуры.

"Более 15 ракет С-300/Х-22. Харьков временно без света. Все профильные службы работают, проводится ремонт, ситуация под контролем. Открыты все пункты Несокрушимости, при необходимости можно обращаться к ним", - отметил он.

Днепр и Кривой Рог: аварийные графики отключения света и попадания

В Днепре из-за прилетов в некоторых районах исчез свет.

"В некоторых районах Днепра отсутствует свет", - пишет suspilne.media.

Кроме того, оккупанты совершили комбинированный удар ракетами и "шахедами" также по Кривому Рогу Днепропетровской области.

"Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переведены на генераторы. Самое главное - без потерь и пострадавших", - констатировал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Каменское: обесточена большая часть города и школы онлайн

Похожая ситуация и в Каменском Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки большая часть города обесточена.

"Сейчас отключены объекты водо- и теплоснабжения. Остановлено движение трамваев, поэтому прошу руководителей предприятий с пониманием отнестись к возможным опозданиям работников", - рассказал городской голова Каменского Андрей Белоусов.

В связи с ситуацией, как добавил он, сегодня, 22 марта, заведения общего среднего образования города работают в дистанционном режиме.

"Учреждения дошкольного образования работают до 12:00 часов", - добавил глава города.

Запорожье и область: 20 ударов, жертва и раненые

Под массированную атаку россиян попало и Запорожье. Враг нанес по городу 12 ракетных ударов.

"Массированная ракетная атака по Запорожью. Россияне нанесли 12 ракетных ударов. Предварительно 7 домов разрушены, 35 - повреждены. Есть раненые, количество пострадавших уточняем", - рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В 9:16 Федоров рассказал, что после обстрела Запорожья, во время которого город получил всего 20 ударов ракет, уже известно о погибшем и 8 раненых.

"За несколько часов враг выпустил по Запорожью почти 20 ракет. Целил по критической инфраструктуре. Попал исключительно в гражданские объекты. Уже известно об одном погибшем и восьми раненых", - отметил глава Запорожской ОВА, добавив, что изуродовано десять частных домов и более 35 многоэтажек.

Попадание по ДнепроГЭСу, начался пожар

В Укргидроэнерго констатировали, что оккупанты попали по ДнепроГЭСу.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Изуверы не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине. Пожар на станции продолжается", - говорится в сообщении по данным на 8:00.

На месте работают чрезвычайные службы и энергетики.

"Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая", - уточнили в компании.

Сейчас движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

"Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию во время планирования своего маршрута", - добавил Федоров.

ЗАЭС на грани блекаута

Кроме того, в настоящее время Запорожская АЭС находится на грани блекаута.

"Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины", - сообщил "Энергоатом".

Сумская область: графики отключений введены в трех районах

В Сумской области в результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений.

Как отмечают в Сумской ОВА, речь идет о трех районах региона - населении пунктов Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

"Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - добавляют в администрации.

Хмельницкий и область: жертва и повреждение объектов инфраструктуры

Враг в очередной раз нанес удар и по Хмельницкой области. В самом Хмельницком есть повреждения объектов инфраструктуры, уже известно о жертвах и пострадавших.

"07:00. Отбой воздушной тревоги. Ужасное утро. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских", - рассказал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

Уже в 8:30 в Хмельницкой ОВА отметили, что из-за обстрела один человек погиб, есть раненые. Также идет поисковая операция.

"К сожалению, есть раненые и 1 погибшая. Под завалами ищем людей", - отметили в сообщении.

Одесская область: удары об энергетике, стабилизационные отключения

Во время атаки РФ повреждения получили и энергообъекты Одесской области. Из-за этого, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", в Одессе частично происходят стабилизационные отключения.

"Сейчас обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения. Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы", - рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Винницкая область: гибридная тактика и "прилет" в инфраструктуру

В Винницкой области российские оккупанты использовали гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет.

"Есть попадание в объект критической инфраструктуры", - рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Львовская область: пожар и попадание в объект энергетики

Во время атаки РФ во Львовской области вражеский беспилотник попал в энергетическую инфраструктуру.

"Во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат огнеборцы. По состоянию на этот час (7:09) информации о пострадавших не поступало", - рассказал глава ОВА Максим Козицкий.

Кроме того, по его словам, в Золочевском районе начался пожар в лесном массиве.

"Предварительно от падения обломков "шахеда", сбитого нашими Силами ПВО", - отметил глава ОВА.

Ивано-Франковская область: пострадавший и попадание по объекту критической инфраструктуры

Во время воздушной тревоги раздались взрывы на Прикарпатье. Регион оккупанты атаковали как дронами, так и ракетами, без попаданий и пострадавших не обошлось.

"Есть попадание по объекту критической инфраструктуры", - рассказала глава ОВА Светлана Онищук.

По предварительной информации, пострадал один человек.

"Есть повреждения. В настоящее время перебои с электроснабжением в области не зафиксированы", - добавила она.

Полтавская область: обесточивания и работа ПВО

Под удар попала и Полтавская область. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Обломками повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе. Мобильные огневые группы отработали по воздушным целям в Кременчугском районе", - рассказал глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Он отметил, что в настоящее время в области обесточены более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических.

"Фактически это превентивные отключения для сбалансирования работы энергосистемы. Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы", - добавил глава ОВА.

Тернопольская область: падение обломков и повреждение домов

Атака РФ 22 марта добралась и в Тернопольской области.

Во время воздушной тревоги в одном из населенных пунктов Тернопольской области зафиксировали падение обломков вражеских объектов на территорию частного домохозяйства.

"Никто не пострадал. По предварительной информации, имущество - не повреждено. На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители, проходит анализ вещественных доказательств враждебных преступлений", - отметили в ОВА.

Кроме того, в другом домохозяйстве этой ночью из-за взрывной волны повреждены окна и двери частного жилого дома. Пострадавших нет. Подходящие службы работают на местах.

Работа УЗ: обесточивание и резервные линии

В результате ночных обстрелов в УЗ сообщили о нескольких обесточенных участках, задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение.

"В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой", - рассказали в компании.

Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают.