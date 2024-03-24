Почти 1000 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья 24 марта, составляют 990 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 436 750 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 47 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ отразили два российских наступления на левом берегу Херсонской области, в т.ч в районе Крынков.

В Украине на фронте в течение суток произошло 75 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по 1 району сосредоточения личного состава

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.