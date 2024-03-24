ua en ru
Вс, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почти 1000 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Воскресенье 24 марта 2024 07:26
UA EN RU
Почти 1000 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья 24 марта, составляют 990 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 436 750 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 47 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 436 750 (+990) человек ликвидировано;
  • танков - 6876 (+24) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13 158 (+28) ед.;
  • артиллерийских систем - 10 855 (+44) ед.;
  • РСЗО - 1018 ед.;
  • средства ПВО - 723 ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8510 (+47) ед.;
  • крылатые ракеты - 1992 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 407 (+63) ед.;
  • специальная техника - 1778 (+10) ед

Почти 1000 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ отразили два российских наступления на левом берегу Херсонской области, в т.ч в районе Крынков.

В Украине на фронте в течение суток произошло 75 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по 1 району сосредоточения личного состава

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Почти 1000 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Почти 1000 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными