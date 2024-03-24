Почти 1000 оккупантов и 63 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья 24 марта, составляют 990 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 436 750 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 63 автомобиля и 47 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 436 750 (+990) человек ликвидировано;
- танков - 6876 (+24) ед.;
- боевых бронированных машин - 13 158 (+28) ед.;
- артиллерийских систем - 10 855 (+44) ед.;
- РСЗО - 1018 ед.;
- средства ПВО - 723 ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8510 (+47) ед.;
- крылатые ракеты - 1992 ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 407 (+63) ед.;
- специальная техника - 1778 (+10) ед
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ отразили два российских наступления на левом берегу Херсонской области, в т.ч в районе Крынков.
В Украине на фронте в течение суток произошло 75 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по 1 району сосредоточения личного состава
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