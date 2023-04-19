Разблокировка транзита зерна через Польшу и немецкие Patriot в Украине: новости на 18 апреля

Вчера, 18 апреля 2023 года, Украина смогла разблокировать транзит зерна через Польшу, а тем временем Германия сообщила, что в Украину прибыли немецкие ЗРК Patriot.

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Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна

Вчера, 18 апреля, Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия через территорию страны.

"По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 20 апреля на пятницу 21 апреля текущего года", - сообщила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Германия сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot

Германия сообщила, что уже доставила систему ПВО Patriot в Украину.

В комментарии РБК-Украина спикер Воздушных сил Юрий Игнат не подтвердил и не возразил, что Patriot уже в Украине, но отметил, что получение этой системы ПВО будет знаковым событием, ведь она позволит сбивать вражеские цели на большей дистанции.

Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и Минздраве

Кабинет Министров провел кадровые перестановки. Был назначен заместитель министра образования и науки.

Путин посетил Херсонскую область, однако есть нюанс

Российский диктатор Владимир Путин все же посетил Херсонскую область, однако есть нюанс - он сделал это не менее 130 километров от ближайших позиций украинских воинов.

Во время своего визита Путин посетил штаб оккупационных войск "Днепр", который россияне обустроили на базе отдыха "Бригантина" на Арабатской Стрелке.

Шмыгаль сообщил, что восстановление Украины начнется уже в этом году

Премьер-министр Украины Денис Шмыигаль рассказал, что возобновление Украины начнется уже в этом году. По его словам, сейчас для соответствующих проектов страна нуждается более 14 миллиардов долларов.

Кроме того, Шмигаль назвал проекты, профинансированные Всемирным банком.

Премьер сообщил, что Украина договорилась с Всемирным банком активизировать совместные тематические программы для восстановления нашей страны, которые будут запущены уже сейчас. В частности, это будут проекты:

в сфере энергетики – это проект Re-Power на 500 миллионов долларов;

в сфере транспортной инфраструктуры – RELINC на 585 миллионов долларов;

в сфере здравоохранения – Heal Ukraine на 368 миллионов долларов.

К тому же, вчера Украина смогла заключить соглашения, которые позволят ускорить восстановление деоккупированных территорий. В частности, они касаются Николаевской и Киевской областей.

В России приняли закон о пожизненном заключении за госизмену

Госдума России ввела пожизненное заключение за госизмену. Также депутаты страны-агрессора увеличили тюремные сроки по другим статьям.

В Украине был создан Координационный штаб по вопросам реализации прав переселенцев

Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции по созданию Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Его возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Коордштаб призван усилить взаимодействие органов исполнительной власти в вопросах интеграции внутренне перемещенных лиц по новому месту жительства. Речь идет, в частности, о развитии потенциала принимающих общин для обеспечения ВПЛ, предусмотренных законодательством, административными, социальными и культурными услугами.

Еврокомиссия обсудит "коридоры солидарности" со странами ЕС и Украиной

Коллегия Еврокомиссии провела обсуждение работы коридоров солидарности на границах нашей страны. Сегодня, 19 апреля, состоится встреча с представителями пяти стран ЕС и Украины.

"Сегодня наши коллеги провели обсуждение вокруг "коридоров солидарности". Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис созовет завтра встречу с участием Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, а также Украины, чтобы обсудить текущие проблемы", - заявил он.