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Оккупанты в Херсонской области готовятся к очередному "жесту". Гуменюк назвала признаки

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Херсон, Вторник 18 апреля 2023 09:45
Оккупанты в Херсонской области готовятся к очередному "жесту". Гуменюк назвала признаки Фото: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты готовятся к очередному "жесту доброй воли", обустраивая оборонительные рубежи, минируя все побережье на левом берегу Херсонской области. Они даже уже запаслись гражданской одеждой и упаковали имущество, намародеренное на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, Силы обороны наблюдают у оккупантов активную оборонную деятельность на левом берегу.

"Они действительно заняты инженерным обустройством рубежей - и первого, и второго, и третьего, и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно-опасными", - рассказала она.

Как добавила Гуменюк, почти все побережье пытаются укрыть заминированными площадями.

"Это как уже говорят херсонцы на правом берегу народная примета - они точно готовятся к очередному жесту. Потому что они упаковали мародеренное имущество, поотправляли, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия, это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся", - добавила она.

Как сообщалось, российские пропагандисты утром 18 апреля отчитались о "визите" диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины. Он побывал в Херсонской области и Луганской.

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