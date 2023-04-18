Россия после обеда увеличила количество ракетоносителей в Черном море

После обеда во вторник, 18 апреля, российские оккупанты увеличили присутствие ракетоносителей в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"По состоянию на 13:00 в Черном море увеличено количество ракетоносителей до 4", - рассказал он.

По его данным, в настоящее время 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя могут иметь общий залп до 24 "Калибров".

Добавим, что утром руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона рассказала, что вчера враг нарастил присутствие ракетоносителей, доведя их до 3 (1 - надводный, 2 - подводных), суммарный залп ракет в таком случае мог достигать 16 единиц.

"Больше ракетоносители не маневрировали, но сама корабельная группировка немного уменьшилась - это 8 кораблей и они продолжают маневры в ракетобезопасном для себя районе, прячутся даже в Новороссийск и Крым, поскольку понимают, что приближение их к контролируемому Украиной берегу для них может быть неожиданно сюрпризным", - добавила она.

Как сообщалось, 18 апреля, российская армия ударила по центру Херсона, атаковав местный рынок. В результате обстрела 1 человек погиб, еще 9 получили ранения.

Кроме того, в ночь на 18 апреля в Снигиревке Николаевской области прогремели 4 взрыва. Во время обстрела Снигиревской общины российские военные применили БПЛА. Целью стали объекты промышленности.