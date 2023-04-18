Россияне обстреляли Харьковскую область: есть разрушения и раненая

Во вторник, 18 апреля, российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате вражеской атаки была ранена девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В ночь на 18 апреля с территории РФ был запущен авиаснаряд, который упал в селе Липцы. В результате этого разрушено одно и повреждено три хозяйственных здания", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что 18-летняя девушка получила ранения, она госпитализирована в больницу.

"Около 9 утра оккупанты обстреляли с. Петропавловка Купянского района", - говорится в сообщении.

Напомним, что Россия не потеряла своего интереса к Харькову. Однако россияне наносят больше обстрелов по приграничью области, а не по городу.

В Роганской общине Харьковской области жителей предупредили о полетах БПЛА над селами. Его будут использовать для картографической съемки.

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