Россияне обстреляли Харьковскую область: есть разрушения и раненая
Во вторник, 18 апреля, российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате вражеской атаки была ранена девушка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Около 9 утра оккупанты обстреляли с. Петропавловка Купянского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 18-летняя девушка получила ранения, она госпитализирована в больницу.
"В ночь на 18 апреля с территории РФ был запущен авиаснаряд, который упал в селе Липцы. В результате этого разрушено одно и повреждено три хозяйственных здания", - добавили в прокуратуре.
Напомним, что Россия не потеряла своего интереса к Харькову. Однако россияне наносят больше обстрелов по приграничью области, а не по городу.
В Роганской общине Харьковской области жителей предупредили о полетах БПЛА над селами. Его будут использовать для картографической съемки.
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