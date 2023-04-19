Розблокування транзиту зерна через Польщу та німецькі Patriot в Україні: новини на 18 квітня

Вчора, 18 квітня 2023 року, Україна змогла розблокувати транзит зерна через Польщу, а тим часом Німеччина повідомила, що до України прибули німецькі ЗРК Patriot.

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Україна та Польща домовились про відновлення транзиту зерна

Вчора, 18 квітня, Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства через території країни.

"За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга 20 квітня на пʼятницю 21 квітня поточного року", - повідомила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Німеччина повідомила про доставку в Україну системи ППО Patriot

Німеччина повідомила, що вже доставила систему ППО Patriot в Україну.

В коментарі РБК-Україна речник Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив і не заперечив, що Patriot вже в Україні, але зазначив, що отримання цієї системи ППО буде знаковою подією, адже вона дозволить збивати ворожі цілі на більшій дистанції.

Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й МОЗ

Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Було призначено заступника міністра освіти й науки.

Путін відвідав Херсонську область, однак є нюанс

Російський диктатор Володимир Путін все ж відвідав Херсонську область, однак є нюанс - він зробив це щонайменше за 130 кілометрів від найближчих позицій українських воїнів.

Під час свого "візиту" Путін відвідав штаб окупаційних військ "Дніпро", який росіяни облаштували на базі відпочинку "Бригантина" на Арабатській Стрілці.

Шмигаль повідомив, що відновлення України почнеться вже цього року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що відновлення України почнеться вже цього року. За його словами нині для відповідних проектів країна потребує понад 14 мільярдів доларів.

Крім того, Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк

Прем'єр повідомив, що Україна домовилась зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни, що будуть запущені вже зараз. Зокрема це будуть проекти:

у сфері енергетики - це проєкт Re-Power на 500 мільйонів доларів;

у сфері транспортної інфраструктури - RELINC на 585 мільйонів доларів;

у сфері охорони здоров’я - Heal Ukraine на 368 мільйонів доларів.

До того ж вчора Україна змогла укласти угоди, які дозволять пришвидшити відновлення деокупованих територій. Зокрема вони стосуються Миколаївської та Київської областей.

У Росії ухвалили закон про довічне ув'язнення за держзраду

Держдума Росії ввела довічне ув'язнення за держзраду. Також депутати країни-агресора збільшили тюремні терміни за іншими статтями.

В Україні створили Координаційний штаб з питань реалізації прав переселенців

Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо утворення Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Його очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Коордштаб покликаний посилити взаємодію органів виконавчої влади у питаннях інтеграції внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання. Йдеться, зокрема, про розвиток потенціалу приймаючих громад для забезпечення ВПО передбаченими законодавством адміністративними, соціальними та культурними послугами.

Єврокомісія обговорить "коридори солідарності" з країнами ЄС й Україною

Колегія Єврокомісії провела обговорення роботи "коридорів солідарності" на кордонах нашої країни. Сьогодні,19 квітня, відбудеться зустріч з представниками п'яти країн ЄС й самої України.

"Сьогодні наші колеги провели обговорення навколо "коридорів солідарності". Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс скличе завтра зустріч за участю Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії й Болгарії, а також України, щоб обговорити поточні проблеми", - заявила представниця Єврокомісії.