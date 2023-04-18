Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна

Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия через территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Во вторник, 18 апреля, Польша и Украина возобновили переговоры по транзиту украинского продовольствия и зерна.

В результате обсуждений странам удалось достичь договоренностей о транзите украинского зерна через Польшу.

"В результате переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с пятницы, 21 апреля, на субботу, 22 апреля, текущего года", - рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

Она уточнила, что сейчас правительство ожидает официальной коммуникации от польской стороны по техническим аспектам транспортировки украинской продукции по территории Польши.

При этом, как рассказал польский министр сельского хозяйства Роберт Телус, его стране удалось разработать механизмы, чтобы во время транзита зерно не оставалось в Польше. Он уточнил, что для этого будет введена специальная система мониторинга.

"Перевозки украинского зерна через Польшу будут опломбированы электронными пломбами с GPS", - добавил министр.

Напомним, Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины, поскольку из-за этого начались проблемы с ценами на внутреннем рынке страны. После этого Венгрия также ввела аналогичные ограничения.

Кроме того, о введении запретов на импорт думают в Словакии, Болгарии и Румынии.

Подробнее о ситуации с ограничением поставок украинского зерна - читайте в материале РБК-Украина.

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