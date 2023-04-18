ua ru
Вт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна

Новина українською →
Вторник 18 апреля 2023 19:09
Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна Фото: Юлия Свириденко, министр экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия через территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Во вторник, 18 апреля, Польша и Украина возобновили переговоры по транзиту украинского продовольствия и зерна.

В результате обсуждений странам удалось достичь договоренностей о транзите украинского зерна через Польшу.

"В результате переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с пятницы, 21 апреля, на субботу, 22 апреля, текущего года", - рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

Она уточнила, что сейчас правительство ожидает официальной коммуникации от польской стороны по техническим аспектам транспортировки украинской продукции по территории Польши.

При этом, как рассказал польский министр сельского хозяйства Роберт Телус, его стране удалось разработать механизмы, чтобы во время транзита зерно не оставалось в Польше. Он уточнил, что для этого будет введена специальная система мониторинга.

"Перевозки украинского зерна через Польшу будут опломбированы электронными пломбами с GPS", - добавил министр.

Напомним, Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины, поскольку из-за этого начались проблемы с ценами на внутреннем рынке страны. После этого Венгрия также ввела аналогичные ограничения.

Кроме того, о введении запретов на импорт думают в Словакии, Болгарии и Румынии.

Подробнее о ситуации с ограничением поставок украинского зерна - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша зерновой коридор
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира