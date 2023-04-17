Венгрия может продолжить запрет на импорт зерна из Украины, назвала условие

Венгрия готова продлить запрет на импорт украинского зерна, если ЕС не примет достаточных мер по защите венгерских фремеров.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Польша и Венгрия объявили о запрете на импорт зерна и других продуктов питания из Украины в субботу, чтобы защитить свой сельскохозяйственный сектор, получив предупреждение от исполнительной власти ЕС", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на этой неделе представители стран-членов Европейского Союза поднимут вопрос запрета импорта зерна и других продуктов питания из Украины.

Тем временем Словакия также заявила о приостановлении импорта. Следом за ней соответствующее решение может принять и Болгария.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.