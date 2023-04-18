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Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и Минздраве

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Вторник 18 апреля 2023 16:51
Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и Минздраве Фото: Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и Минздраве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет Министров провел кадровые перестановки. Был назначен заместитель министра образования и науки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

Назначено:

  • заместителем министра образования и науки - Курбатова Дениса Игоревича;
  • заместителем министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции - Слободниченко Марину Константиновну.

Согласовано назначение:

  • Кузива Романа Михайловича заместителем главы Запорожской облгосадминистрации;
  • Молчана Руслана Владимировича заместителем главы Запорожской облгосадминистрации;
  • Шевченко Валерия Ивановича заместителем главы Запорожской облгосадминистрации.

Янковская Майя Сергеевна была уволена с должности первого заместителя главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно был назначен заместитель главы Министерства образований и науки по вопросам европейской интеграции.

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