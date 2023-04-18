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Ужесточают репрессии. В России приняли закон о пожизненном заключении за госизмену

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Москва, Вторник 18 апреля 2023 16:38
Ужесточают репрессии. В России приняли закон о пожизненном заключении за госизмену Иллюстративное фото: в России приняли закон о пожизненном заключении за госизмену (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госдума России ввела пожизненное заключение за госизмену. Также депутаты страны-агрессора увеличили тюремные сроки по другим статьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает пропагандистское издание, помимо пожизненного заключения за госизмену, по статье "Террористический акт" максимальный срок увеличили с 15 лет до 20.

По статье "Акт международного терроризма" срок составит от 12 лет до пожизненного (раньше было от 10 до 20 лет или пожизненное лишение свободы).

При этом по статье "Организация террористического сообщества и участие в нем" будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет).

Стоит заметить, что сейчас за госизмену в России предусмотрено от 12 до 20 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин утвердил закон, который легализует выдачу электронных повесток в РФ.

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